Aston Martin-ambassadeur Pedro de la Rosa denkt dat het chassis van Aston Martin op bepaalde circuits goed genoeg is om de vijfde snelste auto van het Formule 1-veld te zijn.

Het team verruilde voor het nieuwe technische tijdperk de klantmotoren van Mercedes voor een fabriekssamenwerking met Honda. De Japanse krachtbron kampt echter nog altijd met een tekort aan vermogen en betrouwbaarheidsproblemen, al is op dat laatste vlak recent vooruitgang geboekt. Bovendien biedt het ADUO-mechanisme mogelijkheden om een deel van het vermogensverlies te compenseren.

De vraag blijft daardoor hoeveel potentieel er daadwerkelijk schuilt in de eerste Aston Martin die onder leiding van Adrian Newey tot stand is gekomen. De legendarische ontwerper liet in februari al weten dat het team op achterstand was begonnen aan het project doordat de nieuwe windtunnel pas in april 2025 volledig operationeel werd.

"De realiteit is dat we pas medio april een model van de 2026-auto in de windtunnel konden zetten, terwijl de meeste - zo niet alle - concurrenten dat al deden zodra de aerodynamische testbeperkingen voor 2026 begin januari vorig jaar afliepen", zei Newey destijds. "Daardoor begonnen we met ongeveer vier maanden achterstand, wat heeft geleid tot een bijzonder gecomprimeerd onderzoeks- en ontwikkelingsproces."

Dat verklaart volgens De la Rosa deels de huidige situatie van Aston Martin. "Ik denk dat we op sommige circuits de vijfde snelste auto kunnen hebben, terwijl we op andere banen veel verder naar achteren kunnen staan", analyseerde de Spanjaard. "Welke positie het ook is, het is in ieder geval geen positie waar we tevreden mee zijn.

"We moeten geduldig blijven, omdat we weten dat er interessante ontwikkelingen aankomen. Ondertussen moeten we de reglementen zo goed mogelijk begrijpen binnen de huidige beperkingen, zodat we meer hulpmiddelen hebben om alles uit een nieuw pakket te halen zodra dat beschikbaar komt."

Hoewel Aston Martin dankzij de vele tijdstraffen in de Grand Prix van Monaco alsnog één WK-punt wist mee te pakken, beleefde het team qua pure snelheid mogelijk zijn slechtste weekend van het seizoen. Op het stratencircuit werd het pas voor de tweede keer dit jaar geklopt door Cadillac in de kwalificatie, mede door hardnekkig onderstuur in de langzame bochten.

Fernando Alonso reed in Monaco naar P11, maar werd uiteindelijk tiende door een straf voor Sergio Pérez. Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"We hadden verwacht hier iets competitiever te zijn, maar we kregen te maken met zeer ernstig onderstuur in het midden van de bocht in de langzame secties", legde De la Rosa uit. "Het team heeft geprobeerd dat op te lossen met alle mogelijke veranderingen aan de afstelling.

"Maar het probleem zat dieper dan de set-up. We hebben dit onderstuur op geen enkel ander circuit zo sterk ervaren als hier. Dat heeft ons verrast. Het team heeft geweldig werk geleverd door alles te proberen wat mechanisch en aerodynamisch mogelijk was, maar het was niet genoeg.

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"De auto bleef erg moeilijk te besturen. Het was lastig om de auto van richting te laten veranderen en hem in de langzame bochten goed te laten insturen. Daar hebben we in Monaco het meeste tijd verloren."

Volgens De la Rosa weet Aston Martin nog niet of het probleem ook op andere circuits zal terugkeren. "Dat is op dit moment moeilijk te zeggen", antwoordde hij op de vraag of de unieke eigenschappen van Monaco mogelijk de oorzaak waren.

"Omdat we dit op heel andere circuits niet hebben gezien, hebben we er vertrouwen in dat we eerst alle data van dit weekend moeten analyseren. Mochten we dit probleem opnieuw tegenkomen, dan beschikken we in ieder geval over meer informatie om eraan te werken.

"Ik zou verbaasd zijn als we ditzelfde niveau van onderstuur, dat chronische onderstuur in het midden van de bocht, op een ander circuit terugzien. Er is simpelweg geen baan zoals Monaco.

"Bovendien bleek de zachte band dit jaar voor Monaco nog behoorlijk hard. Veel teams, waaronder wijzelf, moesten erg hard werken om de voorbanden op temperatuur te krijgen. Daarom zou het me verbazen als we deze balansproblemen tijdens de komende races opnieuw tegenkomen."