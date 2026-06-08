Fernando Alonso scoorde in Monaco het eerste WK-punt van het seizoen voor Aston Martin Racing. De Spaanse veteraan eindigde de Grand Prix door de straten van zijn woonplaats op P11, maar door een late tijdstraf voor Sergio Pérez, schoof hij een plekje op.

Uiteraard was het geplaagde Aston Martin blij met het behaalde punt, maar dat was dan ook het enige positieve dat het team uit Silverstone meenam uit Monaco. Alonso beleefde eens te meer een waardeloos weekend, zo liet hij na afloop van de race weten.

Geen enkele positieve conclusie

Gevraagd welke positieve punten hij uit Monaco zou meenemen naar Barcelona komend weekend, zei de 44-jarige coureur: "Ik kan geen enkele positieve conclusie uit dit weekend trekken. We hebben dit jaar op heel verschillende circuits gereden en elk circuit heeft weer een andere zwakte van onze auto blootgelegd. In Australië ontdekten we dat we veel tekortkwamen qua motorvermogen. In China bleek ons energiemanagement onvoldoende. In Canada kwamen we erachter dat onze versnellingsbak in Miami erg slecht was en hier in Monaco zagen we dat het chassis tekortschoot."

Vervolgens ging Alonso in op de race die hij als 21e was gestart met een ietwat alternatieve bandenstrategie. "Het was een lastige race. We namen veel risico's bij de start en in de eerste ronde, en maakten al in ronde drie onze bandenstop."

"Ziet er gewoon dom uit"

Alonso kon vervolgens profiteren van de vele straffen die links en rechts om hem heen werden uitgedeeld, maar erg veel plezier beleefde hij niet aan de race. "Het was moeilijk", bekende de tweevoudig wereldkampioen. "Het is heel eenvoudig om hier te crashen. Als je negentiende ligt en vervolgens crasht, zie je er op televisie gewoon dom uit. Het is niet alsof je ineens je talent kwijt bent, maar deze auto is heel moeilijk te besturen en bevindt zich voortdurend op de limiet."

Fernando Alonso in gevecht met Valtteri Bottas en Oliver Bearman. Foto door: Joe Portlock / Getty Images

"Door die vroege stop moesten we vervolgens tot het einde doorrijden. Daardoor reden we met een zeer lastige auto op banden die uiteindelijk 50 à 60 ronden oud waren. Dat maakte het nog ingewikkelder. Gelukkig hebben de rode vlaggen en andere omstandigheden onze race nog een beetje draaglijk gemaakt. We hebben geprobeerd er het beste van te maken."

Alle problemen tegelijk aanpakken

Ondanks alles, blijft Alonso geloof houden in het Aston Martin-project. "Het goede nieuws is dat we nu heel goed begrijpen welke acties nodig zijn om die problemen op te lossen", vervolgde Alonso. "Voor de tweede helft van het seizoen willen we een pakket introduceren dat al die problemen tegelijk aanpakt."

Met de tweede helft van het seizoen doelde hij op de periode na de zomerstop. Tot die tijd zijn er echter nog vijf Grands Prix te rijden en dat betekent dus nog even op de blaren zitten. "Ik heb volledig vertrouwen in het team, omdat onze indruk en verwachting is dat de auto drastisch zal veranderen ten opzichte van wat we nu meemaken. We moeten nog vier of vijf races met pijnlijke resultaten doorstaan."