Lance Stroll heeft na zijn uitvalbeurt in de Grand Prix van Monaco de Honda-power unit van Aston Martin aangewezen als oorzaak van zijn crash. De Canadees reed op de 57e ronde op de zestiende plaats, op ruime afstand van de punten, toen hij bij de Antony Noghès-bocht rechtdoor schoot en in de Tecpro-barriers belandde. Volgens Stroll lag de oorzaak niet bij een eigen fout, maar bij een probleem met de motorremwerking van zijn auto.

"We waren bezig aan de slotfase van de race en hadden gedurende de hele wedstrijd problemen met de engine braking", verklaarde Stroll. "Eigenlijk hebben we daar het hele seizoen al last van. In sommige bochten duwt de auto, in andere remt hij juist sterker af. Het gedrag verandert voortdurend. In die specifieke bocht werd ik simpelweg de muur in geduwd, alsof het gaspedaal voor vijftig procent openstond."

Opmerkelijk genoeg begon het asfalt vlak voor Antony Noghès op dat moment los te komen, maar Stroll geloofde niet dat dat een rol speelde bij zijn crash. "Dat voelde niet als het probleem. Het was echt alsof de motor mij de muur in duwde, alsof het gaspedaal bleef hangen", hield hij vol.

Stroll wees na zijn uitvalbeurt in de Grand Prix van Monaco de Honda-power unit van Aston Martin aan als oorzaak van zijn crash. Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Zowel Stroll als teamgenoot Fernando Alonso klaagt al langere tijd over problemen met de bestuurbaarheid van de auto. Alonso omschreef die eerder regelmatig als "willekeurige terugschakelingen". De problematiek houdt verband met de versnellingsbak en de interactie met de aandrijflijn. Aston Martin rijdt sinds dit seizoen met Honda-fabrieksmotoren en ontwikkelt daarnaast zijn eigen versnellingsbak.

Alonso waarschuwde donderdag al dat dergelijke problemen in Monaco grote gevolgen konden hebben. De Spanjaard belandde tijdens de eerste vrije training zelf in de muur bij het uitkomen van de chicane nadat hij de controle over zijn auto verloor. De crash van Stroll leek die waarschuwing extra kracht bij te zetten.

Toch legde Aston Martin-ambassadeur Pedro de la Rosa na afloop een andere nadruk. Volgens hem was de crash vooral een gevolg van het feit dat Stroll ondanks de problemen tot het uiterste bleef gaan.

"Het feit dat Lance gecrasht is, laat vooral zien dat onze coureurs nooit opgeven", zei De la Rosa. "Zelfs met een zeer lastige auto en inconsistent gedrag tijdens het afremmen voor bochten bleven beide coureurs tot het absolute maximum pushen. Dat is misschien wel het meest indrukwekkende. We hebben één auto verloren - maar ook slechts één auto - omdat de coureur bleef aanvallen, ongeacht de problemen waarmee hij te maken had."

"Het feit dat Lance gecrasht is, laat vooral zien dat onze coureurs nooit opgeven", zei De la Rosa. Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Toen Motorsport.com De la Rosa confronteerde met Strolls uitspraak dat de motor hem de muur in had geduwd, erkende de Spanjaard wel dat Aston Martin nog altijd kampt met onregelmatigheden tijdens het afremmen.

"We ervaren inconsistenties tijdens de vertragingfase van de bocht", reageerde hij. "Ik wil daar voorlopig niet te veel details over geven, omdat het onderzoek nog loopt. Maar er zijn absoluut zaken die het de coureurs moeilijker maken om op de limiet te rijden. En als het volledige afremproces niet verloopt zoals verwacht, kun je in de muur eindigen. Dat is precies wat er met Lance is gebeurd."

Volgens De la Rosa werken zowel Aston Martin als Honda momenteel aan oplossingen. "We analyseren de situatie en bekijken verschillende oplossingen en motorafstellingen voor de volgende race. Het is echter een complex probleem. Motor en versnellingsbak functioneren als één geheel. Zeker onder deze nieuwe reglementen, met een relatief kleine verbrandingsmotor en een grote turbo, is dat niet eenvoudig."