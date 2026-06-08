Brembo verrast door kritiek Leclerc: "Te vroeg voor conclusies"
Brembo heeft met verbazing gereageerd op de uitspraken van Charles Leclerc bij de Grand Prix van Monaco. De Ferrari-coureur legde na zijn uitvalbeurt de nadruk op problemen met de remmen van zijn SF-26, maar volgens de Italiaanse leverancier is het nog veel te vroeg om conclusies te trekken.
Charles Leclerc kende een frustrerend thuisweekend in Monte Carlo. Na twee fouten in de kwalificatie en een crash in de race verklaarde de Monegask dat zijn remmen niet naar behoren functioneerden. "Van de vier remmen werkten er drie niet", zei hij na de race. "En in een Formule 1-auto is dat nooit iets goeds."
"De linkervoorrem werkte naar behoren, de rechtervoorrem deed het half en de twee achterremmen functioneerden helemaal niet. En ik baseer me daarbij op de data. Er was totaal geen deceleratie. Het was alsof de remklauwen helemaal niet aanwezig waren", stelde Leclerc.
Verder liet hij weten dat Ferrari inmiddels een oplossing heeft gevonden, die volgens hem vanaf de Grand Prix van Spanje op zijn auto aanwezig zal zijn. "Het enige dat ik kan zeggen is dat er een oplossing klaarstaat en dat ik voor de volgende race met de configuratie van Lewis ga. Hopelijk betekent dat een stap vooruit."
Die opmerkingen zijn bij Brembo niet onopgemerkt gebleven. De fabrikant is inmiddels met een officiële verklaring naar buiten gekomen. "De Brembo Group spreekt haar grote verbazing uit over wat Charles Leclerc tijdens de Grand Prix van Monaco is overkomen en is zeer verrast door de uitspraken die de coureur na afloop heeft gedaan", aldus het bedrijf.
Brembo benadrukte daarbij de langdurige relatie met Ferrari. De samenwerking tussen beide partijen bestaat al meer dan vijftig jaar en omvat naast remsystemen ook andere producten van merken binnen de Brembo Group, waaronder AP Racing-koppelingen en Öhlins-schokdempers.
Eerst de data analyseren
Volgens Brembo is er op dit moment onvoldoende informatie beschikbaar om vast te stellen waar de problemen precies vandaan kwamen. "Het bedrijf kent momenteel de oorzaak van de problemen die Charles Leclerc heeft ervaren niet en vindt het voorbarig om definitieve technische beoordelingen te maken voordat alle beschikbare gegevens zijn geanalyseerd", schrijft Brembo.
De leverancier wijst erop dat een grondige analyse van de telemetrie noodzakelijk is om de precieze oorzaak vast te stellen. "In situaties als deze moeten de data samen met de engineers van het team worden onderzocht om exact te kunnen bepalen waar het probleem is ontstaan."
Ferrari zelf heeft vooralsnog geen publieke uitleg gegeven over de kwestie. Daardoor blijft onduidelijk of het probleem daadwerkelijk in de remcomponenten zat of dat andere factoren een rol hebben gespeeld.
Geruchten in de paddock
Er gaan al langer geruchten rond over mogelijke verschillen tussen de Ferrari's van Leclerc en Lewis Hamilton. Sinds de Grand Prix van Japan wordt in de paddock gespeculeerd dat Hamilton mogelijk gebruikmaakt van remschijven van het Franse Carbone Industrie, een leverancier waarmee hij tijdens zijn Mercedes-periode vertrouwd raakte.
Die geruchten zijn nooit bevestigd door Ferrari of Carbone Industrie. De opmerkingen van Leclerc hebben deze geruchten nieuw leven ingeblazen. Mocht die oplossing die Leclerc noemde, inderdaad verband houden met een andere leverancier van remcomponenten, dan zou daar tijdens de Grand Prix van Spanje mogelijk meer duidelijkheid over kunnen komen.
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