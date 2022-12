Verstappen: Minder windtunneltijd gaat pijn doen, maar niet onoverkomelijk

Voor het overschrijden van het budgetplafond in het kalenderjaar 2021 heeft Red Bull Racing zoals bekend een reductie van tien procent windtunneltijd gekregen. Het is een extra beperking naast het aero handicapsysteem, dat voorschrijft dat de constructeurskampioen minder runs in de windtunnel en CFD-simulaties mag doen. Red Bull zou normaliter worden teruggezet naar zeventig procent van de standaardwaarde, nu is dat 63. In tegenstelling tot de boete die Red Bull is opgelegd, is dit een maatregel die de formatie van Christian Horner wel raakt. De teambaas laat in zijn reactie overigens altijd weten: "We hebben tien procent windtunneltijd verloren, maar krijgen daar in het team vijfentwintig procent extra motivatie voor terug."

De basis van Red Bull is goed

Ondanks die strijdlust blijft de vraag in hoeverre de straf een effect heeft op wat Red Bull in 2023 laat zien. "Het zal ons natuurlijk wel pijn doen. Maar ik heb er vertrouwen in dat mijn team het voor elkaar krijgt en dat we een goede start kunnen hebben", laat Max Verstappen in gesprek met Auto, Motor und Sport weten. Dat vertrouwen is vooral gebaseerd op een goede basis in Milton Keynes. De RB18 was, zeker toen de auto aan gewicht verloor, een zeer competitief strijdwapen. "We weten waar we voor 2023 aan moeten werken en ook waar we moeten beginnen. Als we helemaal niet wisten in welke richting we moeten werken, dan zou het natuurlijk een veel groter probleem zijn."

"We zullen in de loop van 2023 pas echt weten hoeveel pijn we ervan hebben, maar afgelopen jaar was onze auto in ieder geval goed. Als we het momentum vast kunnen houden, dan moet het goed kunnen komen." Bijkomend voordeel is dat het reglement grotendeels stabiel blijft. Door de hele porpoisingdiscussie en een verzoek van Mercedes wordt onder meer de vloer iets aangepast, maar de veranderingen zijn klein bier vergeleken met de enorme omwenteling van de voorbije winter. Aan het eind van 2021 had de straf Red Bull veel harder geraakt dan dat nu het geval lijkt.

Doel van het aero handicapsysteem is, nog los van de straf, om het veld dichter bij elkaar te brengen. Als dat in de praktijk werkt, zal Red Bull meer tegenstand krijgen dan dat afgelopen seizoen het geval was. Maar Verstappen durft daarbij nog geen voornaamste uitdager te noemen. Kiezen tussen Ferrari en Mercedes vindt hij lastig in dit stadium. "Het hangt van zoveel factoren af. Deze auto's zijn nog relatief nieuw, dus er is nog heel veel ruimte voor doorontwikkeling. Bij Ferrari is het ook lastig in te schatten hoeveel ze dit jaar hebben doorontwikkeld. En wat gebeurt er met de motor? Het is lastig om nu al een voornaamste tegenstander te noemen." Waar Verstappen over de motoren spreekt, gaat het vooral om de betrouwbaarheid waar Ferrari aan werkt. De pure doorontwikkeling is tot en met 2025 bevroren, maar bij een verbeterde betrouwbaarheid kan het team natuurlijk wel agressievere motorstanden kiezen en onderaan de streep met meer vermogen rijden.

Stijve auto kent ook nadelen

Gevraagd wat Verstappen richting 2023 aan de auto's zou veranderen als hij één ding mocht kiezen, luidt het antwoord: "In algemene zin zou ik iets meer naar het rijcomfort kijken. Zoals de regels nu zijn geschreven, moet de auto erg stijf zijn om snel te gaan. Maar dat betekent dat je iedere hobbel voelt. Het rijden op een stratencircuit of het nemen van de kerbs voelt nu niet meer zo fijn als vroeger." Eerder heeft Verstappen al laten weten dat het gewicht van de huidige auto's een verbeterpunt is. De auto's worden zwaarder en zwaarder, waardoor ze in langzame bochten log aanvoelen en - samen met de grootte - inhalen op smalle stratencircuits steeds lastiger wordt.

