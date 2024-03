Opgegroeid met karten in het westen van Australië weet Daniel Ricciardo internationaal naam te maken door in 2006 twee races te winnen in het Formula BMW Asia-kampioenschap. Het levert de dan 16-jarige coureur een ticket op voor een race in de Formula BMW UK-serie en hoewel hij daar niet weet te overtuigen, mag hij een jaar later uitkomen in de Italiaanse Formula Renault 2.0. Hij eindigt het seizoen op de zesde plaats en wordt opgepikt door Red Bull dat hem vervolgens laat wennen aan het echte werk, de Formule 1.

Red Bull Junior Team

Ricciardo maakt bij Red Bull en Toro Rosso indruk als test- en reservecoureur, maar een racestoeltje bij één van die twee teams zit er (voorlopig) niet in. Als in 2011 het noodlijdende Hispania Racing halverwege het seizoen van eigenaar verandert en Narain Karthikeyan zijn zitje bij de Spanjaarden verliest, is Red Bull er als de kippen bij om Ricciardo naar voren te schuiven. De Oostenrijkse centen zijn meer dan welkom bij Hispania en dus mag Ricciardo tijdens de Britse Grand Prix zijn Formule 1-debuut maken. Teambaas Jose Ramon Carabante weet de transfer fraai te omschrijven. "We zijn er trots op dat het wereldkampioensteam ons vertrouwt met het verder opleiden van z'n talenten. Laten we hopen dat dit slechts het begin is van een vruchtbare relatie."

Daniel Ricciardo, HRT

"Eerst maar eens finishen"

Dat de in Perth geboren Ricciardo zijn debuut maakt bij HRT, komt voor hemzelf ook als een complete verrassing, vertelde hij enkele jaren geleden in de podcast In The Fast Lane. "Ik was dat jaar reservecoureur bij Toro Rosso en ik wist dat er gesprekken waren geweest over de rijdersbezetting. Dus ik dacht dat als ik een kans zou krijgen dat het wel in een Toro Rosso zou zijn."

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft echter andere plannen. "Ik zat eind juni met m'n ouders in de keuken van mijn huis in Milton Keynes", herinnert Ricciardo zich. "Mijn telefoon zoemde en het was Helmut. Die zei: 'Daniel, je rijdt volgende week voor HRT.'" Een flinke verrassing voor de Australiër: "Ik liet bijna de telefoon vallen."

Dat hij instapt bij een team dat slechts als veldvulling dient, zal Ricciardo een zorg zijn. "Het maakt mij niet zoveel uit", aldus de Australiër daags voor zijn eerste meters bij HRT. "Het is vooral een grote kans om in de Formule 1 te racen, iets waar ik al sinds mijn jeugd van droom. Het doel is om eerst maar eens te finishen en kilometers te maken."

Dat finishen lukt uiteindelijk, maar een echt lekker begin van zijn inmiddels rijke Formule 1-carrière heeft Ricciardo niet. In de kwalificatie noteert hij de 24ste en laatste tijd. Op zich niet erg voor een rookie, maar het verschil in Q1 met teamgenoot Vitantonio Liuzzi bedraagt zes tienden en het gat naar de snelste tijd in die eerste schifting – van landgenoot en Red Bull-collega Mark Webber – is maar liefst 5,5 seconden. De natte omstandigheden op Silverstone helpen niet echt mee, aldus Ricciardo. "Het was een interessante sessie, maar het weer maakte het natuurlijk wel een stuk lastiger."

Onmogelijke taak

Op zondag wacht Ricciardo een onmogelijke taak. De Cosworth V8-krachtbron is op z'n zachtst gezegd niet erg competitief en de Hispania F111 – de eerste door het team zelf gebouwde auto na de Dallara van 2010 – kampt met allerlei kinderziekten. Bovendien regent het nog steeds aan het begin van de race op Silverstone en dat maakt de opdracht voor Ricciardo er niet makkelijker op. De Australiër rijdt 52 ronden lang anoniem in de rondte en eindigt uiteindelijk op de negentiende plaats, op drie ronden van racewinnaar Fernando Alonso en zelfs op een rondje van teamcollega Liuzzi.

Daniel Ricciardo, HRT

Dat Ricciardo als negentiende wordt geklasseerd heeft hij enkel en alleen te danken aan de vijf uitvallers die de race telt, maar dat deert hem niet. "Het belangrijkste was om aan de finish te komen en veel ervaring op te doen. Woensdag maakte ik voor het eerst kennis met het team, dus ik wist wel dat het een moeilijk weekend zou gaan worden. Maar om mijn eerste race voor Hispania te kunnen finishen, is gewoon een goed resultaat", aldus Ricciardo die afsluit met de woorden: "Ik hoop dat ik over twee weken in Duitsland wat dichter bij Vitantonio Liuzzi kan zitten. Zowel in de kwalificatie als in de race. Dat lijkt voor nu een mooi doel."

Ricciardo doet het echter beter dan dat en is in het restant van het F1-seizoen 2011 regelmatig sneller dan zijn Italiaanse teamgenoot, iets wat Marko niet ontgaat en Ricciardo een jaar later een permanent stoeltje bij Toro Rosso oplevert.