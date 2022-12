F1-update: Vasseur nieuwe teambaas Ferrari, Seidl geknipt voor Audi?

Deze dinsdag valt nog het best samen te vatten als een zeer compact silly season voor teambazen. Dat Frederic Vasseur er een hoofdrol in vertolkt mag op zichzelf niet verrassend heten. De Fransman wordt al langer getipt als opvolger van Mattia Binotto en zijn aankondiging was slechts een kwestie van tijd. Vasseur krijgt in Maranello de schone taak mee om Ferrari voor het eerst sinds 2008 (toen bij de constructeurs) weer naar een wereldtitel te loodsen.

Het werk aan de 2023-auto verloopt volgens bronnen in Maranello volgens plan, al moet er nog veel meer gebeuren bij de Scuderia. Zo was de auto afgelopen jaar ook al goed, maar schoot de uitvoering op het circuit danig tekort. Aan Vasseur om dat te verbeteren, maar hoe reëel is dat? Hij begint pas op 9 januari, minder dan twee maanden voor de seizoensopener in Bahrein. Daar komt bij dat een nieuwkomer doorgaans tijd nodig heeft om te wennen, tijd die er amper is.

Dat gezegd hebbende is Vasseur wel een man die grote beslissingen durft te nemen, kijk maar naar het besluit bij Sauber om niet met Honda in zee te gaan. Ferrari is qua politiek en druk alleen van een andere orde, waardoor het onmogelijk is om in te schatten of hij overleeft in Maranello of net als bij Renault ten onder gaat. Voor de stabiliteit is het wel belangrijk dat iemand de tijd krijgt en een visie kan implementeren, maar tijd is schaars in de top van de Formule 1 en al helemaal bij Ferrari...

Zijn rol als CEO bij Sauber wordt zoals bekend overgenomen door Andreas Seidl, al was Vasseur ook teambaas van Alfa Romeo. In het persbericht staat dat Seidl een nieuwe teambaas aanstelt, hetgeen impliceert dat hij het niet zelf gaat doen. Seidl mag zich richten op de grote lijnen en de transitie naar wat een Audi-fabrieksteam moet worden. Dat is op zichzelf al een immense taak, waardoor het niet gek is om de dagelijkse leiding aan iemand anders over te laten. Daarbij valt overigens niet uit te sluiten dat Seidl in 2026, als de grote lijnen eenmaal staan, wel weer aan de pitmuur gaat zitten.

Interessant is ook hoe al deze puzzelstukjes bij elkaar horen. Zo stond Seidl ook op een lijst van Ferrari, maar heeft hij eerder in het jaar laten weten naar Audi te gaan. Zo heeft de Duitser Zak Brown tijdens het seizoen al geïnformeerd dat hij na afloop van het seizoen 2025 zou vertrekken. Die commitment richting Audi valt natuurlijk niet te vereenzelvigen met Ferrari. Zijn versnelde overgang hangt ook samen met Vasseur. Doordat de Fransman naar Ferrari gaat, heeft Sauber aan McLaren gevraagd of het eerder over Seidl kan beschikken Het is een sneeuwbaleffect, waardoor ook Andrea Stella vroegtijdig teambaas van McLaren wordt. Al deze ins en outs komen aan bod in de video bovenaan deze pagina, oftewel een extra aflevering van de F1-update.

