Mercedes deelt de lakens uit tijdens DTM-trainingen in Assen

Na een eerste training waarin Philip Ellis de snelste tijd noteerde in zijn Mercedes was het 's middags tijd voor de tweede en ook meteen laatste training van het DTM-weekend in Assen. De omstandigheden daarvoor waren prima en doordat de rijtijd beperkt is, waren de coureurs er andermaal als de kippen bij om het TT Circuit te ronden. De Belg Esteban Muth deed dat in de openingsfase als snelste man. Hij noteerde een 1.34.218 in de Lamborghini Huracan GT3, die in de eerste training ook al rap was gebleken in handen van gastrijder Marko Bortolotti.

De pret was echter van korte duur, aangezien Mercedes niet veel later een tandje bijzette in de Drentse hoofdstad en het commando zeer overtuigend overnam. Vincent Abril opende het bal, maar zag Juncadella hem niet veel later overvleugelen. De Spanjaard slechtte de barrière van 1.34 - nog altijd tien seconden langzamer dan vorig jaar met Class One-auto's - en liet zien dat er nog meer in het vat zat met een 1.33.353 tot gevolg. Hij verwees Abril naar de tweede stek, voor Mercedes HRT-teamgenoot Maximilian Götz. Het merk met de ster legde zodoende beslag op de eerste drie plekken en zette de eerste externe belager op acht tienden van een seconde.

Van der Linde reageert, Albon en Lawson geven nog veel toe

Het is een voorbode gebleken van wat zou volgen. Mercedes-overmacht. Kampioenschapsleider Kelvin van der Linde bleek als enige in staat om een passend antwoord te geven. De Abt Audi-coureur wist zich tussen al het Mercedes-geweld te nestelen op 0.160 van Juncadella's toptijd. Onder meer Alexander Albon plande een soortgelijke aanval, maar zag een rode vlag zijn plannen dwarsbomen. Een beschadigde kerbstone, in combinatie met een rood paaltje aan de binnenkant dat volledig aan gort was gereden, zorgde voor een onderbreking in de slotfase. Het leek meteen het einde van de sessie in te luiden, al waren de marshals snel genoeg om nog vier minuten aan actie mogelijk te maken.

Die slotminuten leverden drukte aan het eind van de pitstraat op en bovenal een laatste run voor het voltallige veld. Aan de pikorde vooraan veranderde echter betrekkelijk weinig meer. De toptijd van Juncadella bleef staan, net als de ronde van Kelvin van der Linde op P2. Lucas Auer, Arjun Maini en Maximilian Götz completeerden achter hem de top-vijf. Doordat laatstgenoemden allemaal de eer van Mercedes hooghouden, behoeft het geen verdere uitleg welk merk het sterkst voor de dag kwam op vrijdag. Bij de eerste tien waren maar liefst zes Mercedes-rijders te vinden. Liam Lawson - de nummer twee uit het kampioenschap - bleef steken op P13, zijn teamgenoot Alexander Albon vinden we slechts op de zestiende stek.

DTM Assen - uitslag tweede vrije training