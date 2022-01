Al-Attiyah wint 44ste Dakar Rally met Toyota

Nasser Al-Attiyah voerde in de 2022-editie van de Dakar Rally van begin tot eind het algemeen klassement aan bij de auto’s. De Qatarees was de snelste in de proloog en sloeg vervolgens in de eerste echte etappe meteen een grote slag. Waar tal van grote namen meteen ver achterop raakten door technische problemen of verdwaalden, bleven Al-Attiyah en Baumel foutloos. Sébastien Loeb kon met zijn BRX Hunter als enige aanhaken, maar in de derde etappe verloor ook hij veel terrein toen na tien kilometer al een aandrijfas sneuvelde en de negenvoudig wereldkampioen rally ruim 250 kilometer lang met alleen voorwielaandrijving door de duinen moest ploeteren.

Na het tijdverlies van Loeb had Al-Attiyah in het algemeen klassement meer dan een half uur voorsprong in handen, waardoor hij in de resterende anderhalve week geen risico’s meer hoefde te nemen. Ook in de afsluitende klassementsproef kon de 51-jarige coureur het relatief rustig aan doen. In de 164 kilometer lange special tussen Bisha en Jeddah maakte Loeb vier minuten goed op Al-Attiyah, maar het was lang niet genoeg om de Qatarees van zijn vierde eindzege af te houden. Met een tweede plaats evenaart Loeb wel zijn beste eindklassering in de Dakar Rally. Samen met navigator Fabian Lurquin eindigt hij in de BRX Hunter op een half uur achterstand. Yazeed Al Rajhi maakt voor eigen publiek het podium compleet. Het is het beste eindresultaat van de Toyota-rijder tot dusver, nadat hij in 2020 al eens vierde werd in de Dakar Rally.

Vierde eindzege voor Al-Attiyah

Al-Attiyah won de Dakar Rally voor het eerst in 2011 achter het stuur van een Volkswagen. In 2015 won hij namens MINI opnieuw, alvorens hij in 2019 de allereerste coureur werd die de rally won met een Toyota. De vierwiel-aangedreven Hilux was de laatste jaren in het nadeel ten opzichte van de tweewiel-aangedreven Peugeots en JCW MINI’s, maar desondanks sleepte Al-Attiyah in 2018, 2020 en 2021 wel nog een tweede plek uit het vuur. Mede dankzij de introductie van het T1+-reglement – dat voor een eerlijker speelveld moest zorgen in de top van het autoklassement – beschikte Al-Attiyah dit jaar met de V6 turbo-aangedreven Hilux wel weer over een wapen waarmee hij kon strijden voor de eindzege.

Na drie overwinningen in Zuid-Amerika heeft de regerend wereldkampioen cross-country de Dakar Rally nu ook voor het eerst weten te winnen in zijn buurland Saudi-Arabië, dat de rally dit jaar voor de vierde keer organiseerde. Voor navigator Matheu Baumel is het zijn derde Dakar-eindzege. De Fransman navigeerde Al-Attiyah in 2015 en 2019 ook al naar de overwinning. De Toyota-rijder is na Stéphane Peterhansel (8x) en Ari Vatanan (4x) de derde coureur die de Dakar Rally meer dan drie keer op zijn naam heeft geschreven bij de auto's.

Lategan wint slotetappe, Ten Brinke beste Nederlander

De laatste etappe bij de auto's werd uiteindelijk gewonnen door Henk Lategan. De Zuid-Afrikaanse Toyota-rijder voltooide de slotrit in 1 uur, 35 minuten en 19 seconden en scoorde daarmee zijn tweede dagsucces. Stéphane Peterhansel klokte met zijn Audi op 49 seconden achterstand de tweede tijd. Brian Baragwanath reed zijn Century Buggy naar een keurige derde tijd, voor de BRX Hunter van Loeb en de MINI van Vaidotas Zala.

Bernhard ten Brinke sloot zijn Dakar-deelname af met een achtste tijd. De Nederlander moest 4.27 minuten toegeven op de snelste tijd van Lategan. In het algemeen klassement eindigt Ten Brinke op een zeventiende plek. De Zeddammer is daarmee met afstand de best geklasseerde Nederlander, nadat hij op het allerlaatste moment zonder enige voorbereiding in de Toyota Hilux stapte als vervanger van Erik van Loon, die na een positieve coronatest noodgedwongen verstek moest laten gaan.

Uitslag auto's - Etappe 12

Pos. Nat. Coureur Merk Verschil 1. ZAF Henk Lategan Toyota 01:35:19 2. FRA Stéphane Peterhansel Audi +49s 3. ZAF Brian Baragwanath Century +01m51s 4. FRA Sébastien Loeb Prodrive +02m20s 5. LIT Vaidotas Zala MINI +03m25s 6. ARG Orlando Terranova Prodrive +03m47s 7. BRA Marcelo Tiglia Gastaldi Century +04m16s 8. NED Bernhard ten Brinke Toyota +04m27s 9. VAE Khalid Al Qassimi Peugeot +05m03s 10. ARG Sebastian Halpern MINI +05m19s - - NED Maik Willems Toyota + - NED Henri van Steenbergen Rally Raid UK +