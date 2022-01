Primeur voor GasGas: Sunderland wint Dakar Rally

De Britse coureur maakte geen fouten in de laatste etappe van de Dakar Rally. De 164 kilometer lange proef werd gewonnen door Pablo Quintanilla. De Chileen eindigde daarmee op de tweede plaats in het klassement, een evenaring van zijn beste resultaat (2020). Ricky Brabec kwam als tweede aan de finish voor Toby Price, die zich daarmee tussen de Honda's plaatste. Jose Ignacio Cornejo werd vierde voor Joan Barreda.

Mason Klein reed als beste rookie van de Dakar Rally nog naar de zesde plaats in de slotrit, hij bleef Luciano Benavides en Matthias Walkner voor. Sunderland eindigde in de laatste etappe op een achterstand van 3.25 minuten van Quintanilla, hij hield daarmee ruim voldoende over voor de eindzege. Lorenzo Santolino maakte namens Sherco de top-tien compleet na wat voor hem een puik optreden is geweest.

Tweede eindzege voor Sunderland, eerste voor GasGas

Sam Sunderland won de Dakar Rally in 2017 ook al, destijds reed hij voor Red Bull KTM Factory Racing. In 2018 crashte hij vervolgens al in de vierde etappe, een jaar later eindigde hij op het podium. Tijdens de eerste editie van de Dakar in Saudi-Arabië haalde Sunderland ook geen succes, hij vond zijn Waterloo in de vijfde etappe. Vorig jaar won hij één etappe en kwam hij op het podium.

Dit jaar ging Sunderland een groot deel van de rally aan de leiding in het klassement. De man uit Poole was op weinig fouten te betrappen en speelde het strategische spel in de laatste dagen uitstekend. Hij verloor woensdag wat tijd zodat hij voor de laatste lange special een gunstige startpositie had. Dat bracht hem een voorsprong die hij vrijdag tijdens de laatste proef kon verdedigen.

Voor GasGas is de overwinning in de Dakar Rally een groot succes. De Spaanse fabrikant, sinds enkele jaren onderdeel van het KTM-imperium, won afgelopen jaar het WK Enduro met Laia Sanz, maar had op wereldniveau nog maar weinig bereikt. De machine van GasGas is niet meer dan een KTM met andere kappen, maar ook voor de Oostenrijkse fabrikant is de overwinning in Saudi-Arabië een unicum. Het ooit zo dominante team moest de laatste twee overwinningen laten aan Honda en dat deed pijn. Er werd een nieuw model gebouwd dat de rijders van KTM, GasGas en Husqvarna dit jaar voor het eerst tot hun beschikking hadden. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen.

Van Wikselaar beste Nederlander, Pol solide aan de finish

Wiljan van Wikselaar kende een roerig debuut in de Dakar Rally. In de eerste helft werd hij geplaagd door een ontstoken pees in zijn pols waardoor hij niet pijnvrij kon rijden. In de tweede helft van de wedstrijd kwam hij een keer zwaar ten val waardoor Van Wikselaar ook een paar dagen uit zijn doen was. De laatste dagen herpakte de man uit Harskamp zich en eindigde hij in zijn eerste Dakar op een keurige 44ste plaats.

Mirjam Pol heeft in haar negende deelname aan de Dakar Rally voor de achtste keer de finish gehaald. Pol werd aan het begin van de rally geplaagd door griep, maar herstelde daar goed van en vond haar ritme steeds beter in de tweede helft van de wedstrijd. In het klassement eindigde Pol op de 49ste plaats.

Bram van der Wouden haalde de finish van zijn eerste Dakar Rally niet. De coureur werd geplaagd na een valpartij op de tweede dag en viel na de rustdag uit door een kapot motorblok.

