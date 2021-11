Tim en Tom Coronel onthullen nieuwe bolide voor Dakar 2022

Aan het einde van de Dakar Rally begin dit jaar lieten Tim en Tom Coronel het al doorschemeren: ze waren toe aan iets nieuws, aan een volgende stap. Dat gaat nu gebeuren. Op 1 januari staan ze in Saudi-Arabië aan de start van Dakar 2022 met een nieuwe auto, de Century CR6, klaar voor naar schatting 8000 kilometer in vijftien dagen.

Het afgelopen jaar reden Tim en Tom een bijna perfecte Dakar. Na twee weken competitie in de Arabische woestijn sloten ze de legendarische woestijnrally af op de 26ste plaats. Grote problemen waren er niet, The Beast gaf geen klap verkeerd, maar vrijwel elke dag klonk dezelfde klacht: “We komen snelheid tekort.” Op lange rechte stukken kwamen andere auto’s links en rechts voorbij gestoven, om de broers Coronel in een stofwolk achter te laten. “Daar had ik het wel een beetje mee gehad”, vertelt Tom. “Hadden we een supergoede dag gehad in de duinen of op de stenen, verloren we alles weer op snelheid. De 26ste plaats was best aardig, maar ondertussen knaagde het besef dat we ook tien plaatsen hoger hadden kunnen staan.”

Met een 7.0 Chevrolet V8-krachtbron aan boord van de Century CR6 zal het aan snelheid niet meer ontbreken. Er is voor de komende Dakar, de 43ste editie van de grootste rally ter wereld, een maximum snelheid van 170 kilometer per uur ingesteld, dus de verschillen zijn minder groot, maar met moeite 150 halen of vlotjes mee opschakelen naar 170 maakt nogal wat uit. De tweewiel aangedreven buggy van Zuid-Afrikaanse makelij heeft zich wat dat betreft al bewezen. Brian Baragwanath behaalde er afgelopen jaar liefst zes top 10-noteringen mee. Het jaar ervoor pakte de Fransman Mathieu Serradori er zelfs een etappezege mee, om de rally uiteindelijk af te sluiten op een achtste plaats in het algemeen klassement bij de auto’s. De komende Dakar zullen er tien van aan de start staan.

Tekst loopt door onder de foto.

Tim en Tom Coronel, Century CR6 Photo by: Frits van Eldik

“De eigenaar van Century Racing en bouwer van de auto, Julien Jardy, kennen we al lang”, vertelt Tim. “De laatste jaren met The Beast kwam hij zowat elke avond bij ons langs in het bivak, steeds nadrukkelijker. ‘You have to drive my car.’ In tegenstelling tot The Beast is de Century een auto die is gebouwd om er rally-raids mee te rijden. Er zit vele jaren ontwikkeling in. Met The Beast, een omgebouwde baja-auto, zaten we op de limiet en kwamen we niet verder. Dit is echt een raceauto die is gebouwd voor de woestijn.”

Tekst loopt door onder de foto.

Tim en Tom Coronel, Century CR6 Photo by: Frits van Eldik

Julien Jardy, momenteel in Nederland om de monteurs van het team te helpen de auto tot in detail te leren kennen, zag de potentie van de broers in combinatie met zijn buggy. “Ze kunnen Dakar rijden, dat hebben ze al laten zien, maar met hun auto konden ze niet echt competitief zijn. Ik ben natuurlijk bevooroordeeld, maar de Century is echt een auto voor hen. Ik wilde hen er graag bij hebben. Met hun ervaring, kwaliteit en populariteit kunnen ze voor Century belangrijk zijn, en andersom: onze auto kan voor hen belangrijk zijn. Naar mijn mening kunnen ze minimaal top 15 kunnen rijden, op voorwaarde dat ze de boel heel houden.”

"Hiermee kunnen we de competitie aangaan met de subtop"

Al bij de eerste kilometers zaten Tim en Tom allebei met een grote grijns in de auto. “Wat een plezier. Hij stuurt als een sportauto, is heel responsive en scherp”, merkte Tom. “Hij doet wat je wil, is lichter, soepeler en lichtvoetiger dan wat we gewend waren én heeft zo’n 100 pk meer aan boord. Hiermee kunnen we de competitie aangaan met de subtop en mogen we echt gaan denken aan tien plaatsen hoger dan het afgelopen jaar. Mijn verwachting is dat we hiermee ergens tussen plaats 15 en 20 kunnen uitkomen, met af en toe een uitschieter naar de top 10.”

Tekst loopt door onder de foto.

Tim en Tom Coronel, Century CR6 Photo by: Frits van Eldik

Aan klasseringen die Baragwanath afgelopen jaar haalde (een paar keer tweede) denken Tim en Tom voorlopig niet. “Hard rijden is niet moeilijk”, stelt Tim, “maar maakt ook de risico’s groter. En de prijzen liggen aan de finish, na twee weken wedstrijd. Het is en blijft de Dakar, duinen blijven duinen, een gat blijft een gat. De auto kan het ons makkelijker maken, maar de snelheid kan ook het zwakke punt zijn. Dat wordt de grootste uitdaging: ons niet laten verleiden harder te rijden dan de omstandigheden toelaten, alleen omdat de auto het kan. De auto moet z’n ding doen, maar wij ook. Het sterke punt is dat Tom en ik samen 25 jaar Dakar-ervaring hebben. We kennen het spel zo onderhand wel, kunnen de situaties lezen en een auto aanvoelen.”

Vechten om het stuur

Vanwege het grote rijplezier met de nieuwe auto zal de competitie zich de komende Dakar-editie waarschijnlijk niet beperken tot de etappes zelf. De broers zullen in januari namelijk weer regelmatig het stuur en het navigatieboekje wisselen, al belooft de rolverdeling nog wel een dingetje te worden: “Dit voelt echt aan als een raceauto, dat is ook wel een beetje waar we naar op zoek waren”, vertelt Tom aan Motorsport.com Nederland. “Dus het wordt een beetje stoeien. Het is ’s ochtends gewoon heel vroeg wakker worden. Wie als eerste wakker is, die zit achter het stuur.”

Bekijk de video bovenaan deze pagina voor de eerste rijbeelden van Tim en Tom in de Century CR6.

Tim en Tom Coronel, Century CR6 Photo by: Frits van Eldik