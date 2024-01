Coronel solide in vijfde etappe Dakar Rally: "Heel mooie proef"

De vijfde etappe van de Dakar Rally 2024 telde slechts 118 getimede kilometers, maar met een route die vooral uit zand en duinen bestond was het allerminst een eenvoudige dag voor de deelnemers. Toch zijn Tim en Tom Coronel erin geslaagd om de etappe zonder grote problemen te voltooien. De racende broers kwamen met hun Century CR6 geen enkele keer vast te staan in de zandduinen en bereiken zodoende zonder serieuze issues de finish. Daar klokten ze de 34ste tijd met een achterstand van 15 minuten en 49 seconden op dagwinnaar Nasser Al-Attiyah.

Na afloop waren de Coronels te spreken over hun belevenissen tijdens de etappe van woensdag. "Het was een heel mooie proef. Lekker in de duinen en verder alleen maar zand", vertelde Tim Coronel na afloop van de vijfde etappe. Hij gaf wel toe dat hij en zijn broer een paar tikken te verwerken kregen. "Er zaten wel wat gemene afstappen tussen, waar we een paar keer een klap op hebben gemaakt. De auto voelt echter goed, dus dat is geen probleem. We kregen onderweg wel nog een alarm, dus die moeten we checken in het bivak. Op naar de volgende."

Daar waar Tim Coronel gedurende de etappe achter het stuur plaatsnam, zat Tom Coronel op de plek van de navigator. In die rol hield hij zich niet alleen bezig met het navigeren, maar ook met de bandenspanning. Dat is een factor die in de duinen van groot belang is voor de prestaties. "Dat ging volgens mij wel goed", zei Tom Coronel. "Naast navigator ben ik natuurlijk coureur, dus ik voel de tractie wel. Die voelde gewoon prima, dus dat hadden we goed voor elkaar. In het laatste stukje hadden we de spanning zelfs heel laag gezet, waardoor we ze even op moesten pompen voor we het asfalt opreden."

De gebroeders Coronel bezetten na vijf etappes de 32ste positie in het klassement bij de auto's, ruim 3 uur en 28 minuten achter leider Yazeed Al Rajhi. Voor de rustdag van Dakar staat er nog één etappe op het programma voor de Century-coureurs, al belooft dat meteen een loodzware te worden. Het gaat namelijk om de 48 uursetappe, waarbij de deelnemers moeten overnachten in een van de aangewezen rustzones in de woestijn.