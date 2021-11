ASO doet meer details over Dakar 2022 uit de doeken

In de derde editie van de Dakar Rally in Saudi-Arabië zou een flink deel van het Lege Kwartier opgenomen zijn, maar de definitieve route laat zien dat de grote woestijn vrijwel helemaal overgeslagen wordt. Het betekent dat er op enkele plaatsen meerdere dagen bivak opgeslagen wordt, hetgeen gunstig is voor de assistentiecrews. De wedstrijd begint op 1 januari met de showstart en een proloog in Jeddah, waarna er twaalf etappes op het programma staan met een totale lengte van zo’n 8.400 kilometer. Ruim de helft daarvan telt mee voor het klassement.

Wedstrijddirecteur David Castera heeft geprobeerd een gebalanceerde route uit te zetten door Saudi-Arabië. Om logistieke problemen te voorkomen heeft men al vroeg in de wedstrijd een marathonetappe geplaatst. Tijdens de tweede en derde etappe moeten deelnemers het zonder assistentie doen. Daarbij ligt het zwaartepunt vooral op het tweede deel, waarin deelnemers hun banden moeten sparen om zonder problemen aan de finish te komen.

Het ontbreken van het Lege Kwartier in de route van de Dakar Rally is opvallend aangezien het in de voorgaande edities nochtans een stokpaardje was van Castera. Ook werd er in aanloop naar deze editie over gesproken als mogelijk beslissend deel van de route. In gesprek met geselecteerde media waaronder Motorsport.com verklaarde de Fransman dat het te moeilijk is om naar dat gebied te gaan zonder daar veel logistieke toeren voor uit te moeten halen. “Toen ik alle etappes deed zag ik dat we veel zand in alle proeven hadden, als we dan nog naar het Lege Kwartier zouden gaan, betekende het dat we een transfer per vliegtuig moesten doen. Het was lastig en daar wilde ik vanaf. Dat kunnen we doen omdat de rest van de etappes goede ingrediënten bevatten. We hebben veel nieuwe proeven met veel zand. Met wat we nu hebben wil ik nog wel een jaar wachten met het Lege Kwartier.”

Vier etappes hebben daardoor een begin- en eindpunt in Riyad, waar ook de rustdag gehouden wordt. Vervolgens gaat het circus naar Wadi Ad-Dawasir, waar ook start en finish is van de negende etappe. Volgens Castera ligt het zwaartepunt in de elfde etappe, met start en finish in Bisha. “Ik heb de moeilijkste etappe bewaard voor het eind, die heeft veel duinen. Daarin is de navigator heel belangrijk, daar vallen de beslissingen als dat tot dat moment nog niet gebeurd is.” De finish is op vrijdag 14 januari in Jeddah.

Nederlandse inbreng

Nederland hoort in 2022 weer tot de best vertegenwoordigde landen in de Dakar Rally. Volgens Castera staat Nederland na Frankrijk en Spanje zelfs in de top-drie. In totaal worden er 29 Nederlandse teams aan de start verwacht. Drie deelnemers komen uit bij de motoren. Mirjam Pol maakt haar opwachting met de Husqvarna terwijl Wiljan van Wikselaar debuteert. Bram van der Wouden gaat als kistrijder van start in de Dakar.

Bij de auto’s is Bernhard ten Brinke een opvallende afwezige. Erik van Loon is er wel weer bij. Hij maakte de afgelopen weken al wat meters met de nieuwe Toyota Hilux T1+ en dat verliep heel aardig. De Brabander hoopt weer hoge ogen te gooien in het klassement. De broers Coronel presenteerden recent hun nieuwe CR6 Century-buggy waarmee ze aan het vertrek komen. Ook zij hebben de potentie om in de top-twintig te eindigen. Maik Willems keert na een tijdje afwezigheid weer terug in de Dakar Rally, ook Henri van Steenbergen is terug nadat hij in 2018 al eens meedeed.

De SSV-klasse is flink gegroeid. Oud-motorrijder Paul Spierings is een van de bekende namen in deze klasse. Ook voormalig rallykampioen Hans Weijs uit Nijmegen komt aan de start in een team met Michiel Becx. Samen hebben ze de nieuwe Arcane T3-buggy ontwikkeld.

Bij de trucks is Nederland het best vertegenwoordigd. Vijftien equipes komen aan de start in deze klasse, Team de Rooy heeft met vier trucks de grootste inzet. Oud-winnaar Hans Stacey is de meest opvallende coureur van het stel, al was de overstap van Martin van den Brink naar Iveco ook eentje die wenkbrauwen deed fronsen. Kees Koolen heeft de overstap gemaakt van de SSV-klasse naar de vrachtwagens. Hij komt met een Iveco aan de start, maar wil vooral gaan experimenteren met nieuwe technologie.