KTM presenteert MotoGP-rijder Petrucci voor Dakar 2022

Nadat Petrucci dit jaar van Tech3 KTM te horen kreeg dat er in 2022 geen plek meer voor hem zou zijn, ging de tweevoudig Grand Prix-winnaar rondkijken bij andere teams en raceklassen. KTM bood de 31-jarige piloot een plek aan in het Dakar-project, zo wist Motorsport.com in augustus te melden. Daar is Petrucci op ingegaan.

Petrucci heeft onlangs een test afgelegd in een woestijn in Dubai onder het toeziend oog van KTM-rallysportmanager Jordi Viladoms. De komende tijd zullen er meerdere oefenritten volgen waarbij Petrux zijn rij- en navigatievaardigheden verder kan ontwikkelen. Petrucci komt in januari uit op een KTM 450 RALLY. De Oostenrijkers nemen ook voormalig kampioenen Toby Price, Matthias Walkner en Kevin Benavides mee het zand in.

Trots

"Racen in Dakar is voor mij echt een droom die uitkomt", laat Petrucci weten. "Ik heb er altijd al aan mee willen doen, als kind al. Uren heb ik naar de beelden van de Dakar Rally in de jaren 80 en 90 zitten kijken. Dankzij KTM wordt dit nu werkelijkheid. Ik ben dan ook erg dankbaar voor deze geweldige kans; ik denk dat ik de enige rijder ben die binnen twee maanden meedoet aan een MotoGP-race en de Dakar Rally. Met veel trots verschijn ik aan de start."

Concrete doelen heeft de voormalige fabriekscoureur van Ducati zichzelf niet gesteld. "Ik wil de finish halen en vooral genieten. De eerste uitdaging was om de routekaarten goed te kunnen lezen. Hier heb ik met Jordi op geoefend; hij heeft vaak meegedaan aan Dakar en is op het podium gekomen. Hij is een geweldige leermeester bij het onder de knie krijgen van deze edele kunst."

Petrucci heeft ook al het nodige geleerd van de kampioenen in de KTM-stal. "Ik heb bij de Dubai-test veel opgestoken. Het was geweldig om hen te zien rijden. Ze waren ook erg aardig en behulpzaam. Ik hoop dat de trainingen die nog volgen de komende maand genoeg zullen zijn. Het wordt zonder meer een zware race, maar ik heb er veel zin in."

"Een van de weinigen die overstap kan maken"

Pit Beier, manager bij KTM Motorsports, kan ook niet wachten. "Ik denk dat Danilo met zijn talent en karakter een van de weinige toprijders is die deze radicale overstap van asfalt naar duinen kan maken. Dit is een prachtig verhaal voor een geweldige kerel. Ik wil Danilo bedanken voor zijn inzet en professionaliteit bij Tech3 in de MotoGP. Nu is het tijd voor een heel andere wereld. "

De Dakar Rally vindt van 2 tot en met 13 januari voor de derde keer plaats in Saudi-Arabië. De af te leggen afstand bedraagt zo'n 8.000 kilometer. KTM heeft bij de motoren achttien keer op rij Dakar gewonnen. Honda doorbrak de reeks in 2020 en won ook in 2021.

Petrucci debuteerde in 2012 in de MotoGP. Na jaren punten sprokkelen met Ioda Racing ging het een stuk beter bij eerst Pramac Racing en vervolgens het fabrieksteam van Ducati. Petrucci won in 2019 zijn thuisrace op Mugello en een jaar later de Franse Grand Prix. Zijn beste eindklassering in het WK is een zesde plaats, in 2019. Bij Tech3 vallen de resultaten met de KTM dit jaar tegen, met als positieve uitschieter een vijfde plek in Le Mans. In het kampioenschap staat Petrucci 21e.