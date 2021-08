Petrucci heeft aanbieding van KTM om naar Dakar Rally te gaan

Petrucci heeft dit seizoen niet echt kunnen overtuigen en het was al snel duidelijk dat KTM voor 2022 zou schakelen naar jonge coureurs. Afgelopen weekend werd bekend dat Remy Gardner en Raul Fernandez het rijdersduo bij satellietteam Tech3 vormen in 2022. Petrucci heeft gezegd dat de rallysport aantrekkelijk zou zijn, KTM Motorsport-baas Pit Beirer verklaarde deze zomer in gesprek met Motorsport.com dat het merk zou meewerken aan een eventuele overstap.

Donderdag bevestigde Petrucci dat hij inderdaad een aanbod gehad heeft van KTM. “Ik heb zaterdag een aanbod gehad van [Stefan] Pierer, de KTM-baas. Ik dacht dat hij een grap maakte, maar hij was serieus. We zijn gaan praten en twee dagen geleden kreeg ik telefoon van [KTM Motorsport-baas] Pit Beirer, hij herhaalde wat ze me zaterdag zeiden. Ik heb een optie gekregen waar ik over nadenk, ik wil al heel lang een keer in de Dakar Rally racen.”

Het grote publiek zou Petrucci dan in 2023 voor het eerst in actie zien. De Dakar Rally van januari volgend jaar komt simpelweg te vroeg om een fatsoenlijke voorbereiding af te werken. “Ik zou de kans krijgen om in 2022 mee te gaan en de race te bekijken, het is best gevaarlijk om er zonder voorbereiding in te stappen. Dan zou ik een jaar hebben om te trainen en wat races te doen om in 2023 serieus mee te doen. Ik was heel blij met dit aanbod. Het is een mooie optie voor de toekomst, ik wil ze daar graag voor bedanken.”

"Geen andere grote rijder is zo competitief geweest"

Petrucci is met zijn 80 kilo met afstand de zwaarste coureur op de grid. Met de Ducati kon hij dit vaak verbloemen, maar dit jaar is gebleken dat het op de KTM RC16 toch een lastige zaak is. “Ik heb altijd gezegd dat ik graag lang in de MotoGP wilde blijven, maar ik ben te groot. Ik weeg bijna het dubbele van [KTM-testrijder] Dani Pedrosa, ik ben de zwaarste van alle rijders. Ik heb al best veel bereikt in de MotoGP, er is geen andere rijder zo groot als ik die zo competitief is geweest. Ik kan met tevredenheid terugkijken op dit hoofdstuk en een nieuwe uitdaging is welkom, ook al boezemt het mij enige angst in. Ik heb weinig ervaring met rallyrijden, maar ik denk dat het wel te leren is. Voorheen wilde ik de Dakar voor m’n plezier rijden, maar nu wil ik weten wat ik kan bereiken. Niemand heeft deze combinatie ooit geprobeerd, dat is een prachtig vooruitzicht.”