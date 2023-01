Coronel-broers met finesse door lastige twaalfde etappe

Bandenmanagement was heel belangrijk in de twaalfde etappe, die de deelnemers na de marathon terugvoerde naar het bivak van Shaybah. Stonden de banden te hard? Dan was het graven geblazen als de auto vast kwam te staan. Te lage bandenspanning? Dan plofte er zo maar een band onder de auto vandaan. Op finesse dus. “Dat heb ik wel”, weet Tom Coronel. “Doordat ik zelf ook coureur ben, weet ik wat ik voel en hoe het moet voelen. Als navigator zie ik ook aankomen wat voor terrein er komt en daar kan ik op anticiperen. Ik begrijp dat spel.”

Broer Tim Coronel onderschrijft dit. Terwijl Tom zich bekommerde om de banden in de poederzachte duinen, kon hij zich volledig concentreren op het sturen. “Dat heeft Tom echt super gedaan. Ik hoefde niets te vragen. Het was al goed voordat ik er erg in had. Daardoor kon ik me volledig concentreren op het sturen en op het juiste tempo om over de duinen te komen. Het waren zachte, grote duinen. En doordat we rond het middaguur reden en de zon hoog stond, was het moeilijk te zien waar de gaten zaten. Maar we hebben niet één keer vast gezeten.”

In de laatste vijftien kilometer liep het even spaak. Het bandenaflaatsysteem linksvoor gaf de geest. “We hebben het systeem eraf geschroefd”, aldus Tom. “Dat kostte zo’n 20 minuten. Jammer, want we reden rond de twintigste plaats en het ging hartstikke goed.”

Motorstoring verholpen

De broers werden de afgelopen dagen geteisterd door een motorstoring. Samen met Century-fabrieksrijder Brian Baragwanath werd er donderdagavond in het marathonbivak een oplossing gevonden. “We hebben er een ander managementprogramma ingezet”, vertelt Tom. “Het bleek de sensor van het schakelen te zijn, dus we hebben er een andere mapping ingezet. Probleem opgelost.”