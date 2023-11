Inmiddels zijn de auto’s en het materieel onderweg naar Spanje, vanwaar de overtocht zal worden gemaakt naar Saudi-Arabië, waar de Dakar Rally in januari plaatsvindt. Na de geslaagde uitzwaaidag zijn de verwachtingen hooggespannen. “We hebben er ongelooflijk veel zin in”, zeiden de leden van het Coronel Dakar Team unaniem.

De uitzwaaidag was een nieuw initiatief om de vele fans en belangstellenden de gelegenheid te geven om de auto’s van het Coronel Dakar Team van nabij te bekijken en de teamleden succes te wensen voor het komende avontuur. “We weten hoeveel mensen ons van nabij volgen, via de televisie-uitzendingen, de updates via social media en de persberichten, maar natuurlijk is Saoedi-Arabië ver weg, dus het zelf meebeleven is lastig”, vertelde Tim Coronel. “Vandaar dat we voor onze fans iets extra’s wilden doen. Zo ontstond het idee voor de uitzwaaidag van het Coronel Dakar Team. We zijn echt overweldigd door de enorme belangstelling!”

Photo by: Frits van Eldik Uitzwaaidag Coronel Dakar Team 2024

Tweelingbroer Tom genoot ook: “Echt niet normaal hoeveel mensen er waren en hoe enthousiast iedereen was! Iedereen wilde zich bij de auto laten fotograferen en er in zitten. Het leek wel of sommigen er niet meer uit wilden komen, maar we moeten er natuurlijk nog wel een rally mee rijden!” Allard Kalff, de vaste Dakar-verslaggever van RTL, was aanwezig om vragen te beantwoorden en ook de inwendige mens werd niet vergeten.

Vanaf april waren teamleden en andere specialisten druk bezig geweest met de voorbereidingen en preparatie. De beide wedstrijdauto’s van het team, de ene van Tim en Tom Coronel en de andere van Michel Kremer en Thomas de Bois, waren tijdens de uitzwaaidag te zien. Laatstgenoemde auto moest na brand in de afgelopen editie volledig nieuw worden opgebouwd. De beide vrachtauto’s van het team inclusief aanhanger en de persauto waren ook opgesteld. “Het is echt een hele karavaan, maar er komt bij zo’n rally ook gewoon heel veel kijken”, legde Tim Coronel uit. “In totaal zijn er 25 mensen die alles tot in de puntjes hebben voorbereid. Vanmorgen, 29 november, is de karavaan in alle vroegte naar Barcelona vertrokken, om vanuit Spanje op de boot te gaan voor het transport naar Saudi-Arabië voor de rally. Nu wordt het serieus!”

Debuut in Dakar Rally

Michel Kremer en Thomas de Bois, die de bemanning van de andere auto van het Coronel Dakar Team vormen, kijken met evenveel enthousiasme uit naar het komende evenement. Voor Kremer, afkomstig uit Den Dolder, wordt het zijn debuut: “Ik heb in 2011 met de persauto gereden en ben ook een aantal keren als bezoeker bij het evenement geweest. Je mag wel zeggen dat ik echt met het virus besmet ben geraakt! Toen heb ik Tim en Tom benaderd of ik bij hen in het team zou kunnen rijden, zo is de samenwerking ontstaan”, zei hij. Thomas de Bois, die in Tienhoven woont, begint aan zijn twaalfde Dakar. “Het is iedere keer weer mooi”, verklaarde hij stellig. “Vorig jaar hadden we de pech dat we al zo vroeg uitgevallen zijn, dus aankomen is ons absolute doel, een plek in het klassement is van minder belang. Ik ben er helemaal klaar voor, ben fitter dan ooit en ik kijk er erg naar uit!”

De Bois heeft alle vertrouwen in zijn nieuwe teamgenoot: “Michel rijdt heel goed en ik denk dat ons voordeel is dat we allebei heel rustig zijn, we laten ons niet gek maken, en dat is in de Dakar Rally heel belangrijk.” Kremer onderschreef dat: “We zijn heel relaxed, aankomen is het doel. Het maakt niet uit hoe langzaam je rijdt, als je maar niet stopt!” Ook bij Tim en Tom Coronel is de voorpret met de uitzwaaidag alleen maar groter geworden: “We kunnen nauwelijks wachten om weer van start te gaan!”