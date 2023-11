Dakar onthult etappes 2024: Marathonetappe van 48 uur op programma

Nog anderhalf maand en dan begint de wereldberoemde Dakar Rally van 2024. De 46e editie wordt net als de voorgaande jaren in Saudi-Arabië gereden en dit jaar blijven de deelnemers in de Arabische woestijn racen. Alles wijst erop dat de organisatie deze keer het een enorm zware editie wil maken, want er zijn twaalf etappes ingepland, een proloog voorafgaand aan het evenement en er staat een spectaculaire marathonetappe in het programma.

De rally gaat op 5 januari los en de meeste ogen zullen gericht zijn op de marathonetappe die ingepland staat. In 48 uur tijd moeten de deelnemers een afstand van zo'n 584 kilometer getimed rijden en in die tijd moeten ze op een vooraf bepaald tijdstip pauze houden om de nacht door te komen. In die nacht is er geen vertrouwd bivak, dus is er nauwelijks ruimte om kapotte onderdelen te vervangen. Deze etappe is overigens de vijfde op de agenda, maar voorafgaand aan dit spektakelstuk wordt er al veel van de coureurs verlangd.

De proloog is namelijk al direct een enorme opgave volgens Dakar-directeur David Castera. Vanuit Al-Ula gaan de deelnemers een ronde van 27 kilometer afleggen die de startvolgorde voor de eerste etappe die dag erna bepaalt. Een goede klassering kan dus van levensbelang zijn om goed door de eerste week heen te komen. Vanuit Al-Ula gaan de rijders tijdens de eerste special stage naar Al Henikayah, waarna ze doorreizen naar Al Duwadimi. De eerste echte keer dat er een bivak bereikt wordt komt daarna in Al Salamiya pas, dus de eerste drie etappes gaan direct een sleutelrol spelen in het verloop van de rally.

Nadat de coureurs optimaal geprepareerd zijn, verlaten ze Al Salamiya om daarna hun weg te vervolgen naar Al-Hofuf. Dat wordt een kortere etappe, maar de afstand naar het bivak na de finish is lang. Datzelfde geldt voor de etappe een dag later naar Shubaytah. En dan staat pas het klapstuk van de Dakar met de marathonetappe op het programma. In totaal staat er in die 48 uur maar liefst 1300 kilometer te wachten, dat is inclusief het doorrijden van de finishlocatie naar het rustpunt in Riyad.

Week na rustpunt Riyad

In Riyad kunnen de deelnemers even op adem komen, waarna er ook nog een aantal zware etappes te wachten staat. Allereerst moeten ze een lange rit maken naar Al Duwadimi, waar ze in de eerste week ook al even waren. Vanuit dat bivak wordt er gereisd naar Ha'il om daarna weer terug te keren naar de startlocatie Al-Ula. Rondom die stad gaat er nog een ronde gereden worden, om uiteindelijk te eindigen in Yanbu. Daar weten we wie er gekroond wordt tot de winnaar van de Touareg Trophy 2024.

Aan de Dakar gaan vele honderden coureurs deelnemen. Zo staan er dit jaar 137 motoren, 153 auto's, 46 trucks, 10 quads, 80 klassieke Dakar-auto's en 10 Dakar Future-cars aan de start.