Dakar-legende Al-Attiyah verruilt Toyota voor Prodrive

Al-Attiyah neemt tijdens het aanstaande World Rally Raid Championship, dat aftrapt met de Dakar Rally in januari, plaats in de HunterT1+ van Prodrive. De Qatari maakt de gevoelige overstap samen met zijn trouwe co-piloot Mathieu Baumel. Het tweetal neemt dit weekend al namens zijn nieuwe werkgever deel aan de Baja Portalegre 500. Volgende maand staat deelname aan de Dubai International Baja nog op het programma als voorbereiding op de Dakar Rally 2024.

“Het is een zeer speciaal gevoel om me bij Prodrive te voegen. Ik heb de afgelopen drie jaar gezien dat het team heel hard heeft gewerkt om hier te komen met de Hunter”, aldus Al-Attiyah. “De afgelopen jaren heb ik met drie verschillende fabrikanten gewonnen. Het is een groot doel om met een vierde auto te winnen. We kijken er enorm naar uit.” Prodrive-voorzitter David Richard voegt toe: “Het is geweldig nieuws dat we Nasser en Mathieu, de regerend World Rally Raid-kampioenen, voor 2024 aan boord hebben van de Prodrive Hunter. We kijken ernaar uit nauw met hen samen te werken in de aanloop naar de Dakar in januari. De successen van Nasser spreken voor zich. Met zoveel kampioenschappen achter zijn naam, weet ik zeker dat het duo sterk zal presteren in de Hunter.”

Al-Attiyah vormt een sterrenline-up bij het Bahrain Raid Xtreme-team, waar ook negenvoudig rallykampioen Sebastien Loeb onder contract staat. De Fransman heeft echter al bekendgemaakt het programma eind volgend jaar te verlaten en de overstap te maken naar Dacia.