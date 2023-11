Samen met voormalig Formule 1-coureur Roberto Merhi is Real Madrid-keeper Thibaut Courtois hard bezig om stappen in de autosport te zetten. Zo gaat het TC Racing-team in 2024 in de Spaanse Formule 4 racen en om de ambities in de racerij kracht bij te zetten gaat het team in januari meedoen aan de zware Dakar Rally. Christine Giampaoli Zonca neemt voor het team deel aan de bekendste rally ter wereld en gaat in de T4 klasse meerijden, wat in de Dakar-rally beter bekendstaat als de klasse waarin de side-by-side-bolides rijden. Deze auto's zijn ook te koop voor de consumentenmarkt en met kleine aanpassingen kan al meegereden worden.

De 30-jarige Giampaoli Zonca gaat namens het team deelnemen aan de Dakar. Zij is al sinds 2014 aan het racen en heeft veel meegedaan aan off-roadraces over de hele wereld. Zo reed de Italiaanse mee in de bekende Mexicaanse off-roadrally Baja 100, het wereldkampioenschap crosscountry en het Spaanse off-roadkampioenschap waarin ze verdienstelijk tweede werd. Ook was ze te bewonderen in de elektrische Extreme E, waar ze in tweeënhalf seizoen voor drie verschillende teams reed. Naast de baan is de coureur ook veel met de autosport bezig, zo presenteerde ze voor de televisie in haar thuisland de Formule E en in die klasse bestuurde zij ook nog een keer de safetycar.

Het is nog niet bekend in welke kleurstelling de TC Racing-auto gaat krijgen, maar in de aankondigingsvideo werd al wel het logo onthuld. Het is een logo met een gouden achtergrond en waar prominent de initialen van teameigenaar Courtois op te zien zijn. Wel is onthuld met welke auto Giampaoli Zonca aan de start verschijnt. Dat is een Can-Am Maverick X3.

Courtois groot autosportliefhebber

Naast het zijn van doelman heeft Courtois nog een andere passie: de autosport. De Belg reed bijvoorbeeld in 2020 vaak mee aan de virtuele Grands Prix voor Red Bull Esports, waarin hij Alexander Albon als teamgenoot had. Ook liet de topkeeper zich tijdens verschillende Grands Prix dit jaar zien, waaronder die in Monaco.