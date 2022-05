In de MotoGP heeft de inzet van aerodynamische hulpmiddelen de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Met het vermogen dat de motorblokken produceren is het steeds belangrijker geworden om een stabiele voorkant te creëren voor coureurs. MotoGP-fabrikanten doen dat met de inzet van winglets aan weerszijden van de machine. Die zorgen ervoor dat de voorband op de grond blijft waardoor coureurs de machine zo goed mogelijk kunnen besturen. Zeker met veel vermogen en grip in de achterband dreigt de machine veel omhoog te komen. Het voorkomen van wheelie is een goede manier om tijdswinst te boeken. Ook in het WK Superbikes worden de winglets steeds vaker gebruikt, maar nieuwkomer Iker Lecuona twijfelt of ze ook daadwerkelijk effect hebben.

“Eerlijk gezegd geloof ik niet dat deze winglets ons veel brengen”, reageert Lecuona op een vraag van Motorsport.com. “In de MotoGP ontwikkelen de constructeurs speciale winglets die de wheelies moeten voorkomen. Met deze winglets kun je meer vermogen omzetten in snelheid. In het WK Superbikes helpen ze wellicht, maar ik denk dat het toch vooral een optisch iets is. Ik voel ze zeker niet zo erg als in de MotoGP”, zegt de coureur, die tot vorig seizoen voor KTM actief was in MotoGP.

Tijdens zijn tweede optreden in het WK Superbikes eindigde Lecuona voor het eerst op het podium. Op het TT Circuit van Assen kon de Spanjaard een goede vergelijking maken tussen het rijden op de WSBK-machine en de MotoGP-motor. “De MotoGP-motor moet op rails liggen en je moet alles heel rustig aanpakken en zorgen dat je heel vloeiend kunt rijden. Dan kun je geen fouten maken. Met de Superbike ben je vrij en kun je iets minder secuur rijden. Er zijn wel meer wheelies, dat past goed bij mij.”