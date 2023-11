Espargaro krijgt gridstraf in Qatar na uitdelen klap aan Morbidelli

Tijdens de tweede vrije training van de MotoGP Grand Prix van Qatar kregen Aleix Espargaro en Franco Morbidelli het aan de stok. De Yamaha-rijder zette zijn motorfiets aan de binnenkant van de Aprilia-coureur, die daar duidelijk niet van gediend was. Dat liet Espargaro eerst in gebaar blijken, om daarna naast Morbidelli te gaan rijden en hem een klap op zijn helm te verkopen. De stewards noteerden dat moment onmiddellijk en riepen beide rijders na afloop van de kwalificatie op het matje om tekst en uitleg te geven.

Na het verhoor en enig beraad besloten de stewards om Espargaro op de bon te slingeren. De Spanjaard kreeg een gridstraf van zes plaatsen toebedeeld voor de Grand Prix van Qatar op zondag. Ook kreeg hij een boete van 10.000 euro opgelegd. De stewards oordeelden dat Espargaro zich "op een agressieve manier gedroeg, inclusief het fysiek aanvallen" van Morbidelli. "Dit druist in tegen artikel 3.3.2.2 van de FIM Grand Prix World Championship Regulations, waarin het gaat om 'alle corrupte of frauduleuze handelingen of alle acties die tegen de belangen van het evenement of de sport ingaan, uitgevoerd door een persoon of groep personen die plaatsvinden tijdens een evenement'." Voor Espargaro is het een dure gridstraf, want de kwalificatie verliep al redelijk moeizaam met een tiende tijd in Q2. Daardoor moet hij zondag vanaf de zestiende positie aan de race beginnen. Voor de sprintrace mag hij zijn tiende startpositie wel behouden.

Espargaro is echter niet de enige rijder die na afloop van de MotoGP-kwalificatie in Losail op de bon is geslingerd. Ook Iker Lecuona heeft namelijk een gridstraf gekregen. De LCR Honda-rijder, die dit weekend opnieuw invalt voor Alex Rins, moet drie plaatsen achteruit op de startgrid voor het hinderen van Enea Bastianini tijdens het eerste deel van de kwalificatie. Mede daardoor strandde de winnaar van de GP van Maleisië al in Q1, waar ook Lecuona overigens zijn Waterloo vond. Door de gridstraf verruilt de Spanjaard zijn 21ste startpositie voor de 22ste en laatste plek op de grid.