Rea en Razgatlioglu clashen in Assen, winst voor Bautista

Na twee overwinningen eerder dit weekend mocht Jonathan Rea zondagmiddag in de tweede race op het TT Circuit ook van pole-position beginnen. De Kawasaki-piloot had deze keer geen beste start en verloor bij het uitkomen van de Haarbocht maar liefst vier plekken. Hij kwam op de vijfde plek door na de eerste ronde. Voor Kohta Nozane zat de wedstrijd er op dat moment al op, hij kwam hard ten val in de eerste bocht. Ook Yamaha-rijder Garrett Gerloff verspeelde zijn kansen op een goed resultaat in de eerste ronde, hij ging in Strubben buiten de baan en kwam in de pits. Dat waren niet de enige slachtoffers in de beginfase, ook Philipp Oettl en Loris Baz verlieten de wedstrijd vroegtijdig.

Opnieuw nam Toprak Razgatlioglu de leiding in de wedstrijd en deed hij wat hij eerder aangekondigd had: het tempo opvoeren én proberen het verzet van de anderen te breken. Bautista zat op zijn staart terwijl Rea zich herstelde en in rap tempo Iker Lecuona en Andrea Locatelli achter zich liet. De zesvoudig wereldkampioen kon zich meteen in het duel met Bautista en Razgatlioglu mengen toen die twee de degens kruisden aan het eind van de derde ronde. Bautista ging even aan kop, maar verslikte zich in het uitkomen van de Geert Timmer Bocht en zag de Turk weer langszij komen. Bautista verloor vervolgens ook de tweede plek aan Rea.

Het begin van de zesde ronde bracht echter groot drama op het TT Circuit. Raceleider Razgatlioglu ging veel te wijd bij het ingaan van de Haarbocht en Rea zag zijn kans schoon om de leiding binnendoor over te nemen. De twee raakten elkaar echter, beide heren gingen tegen de vlakte en eindigden in de grindbak. Zo kon Rea een achttiende overwinning op het TT Circuit dit weekend wel vergeten. De wedstrijdleiding stelde onderzoek in naar het incident tussen de beide Superbike-grootheden. Bautista was er bijna bovenop gereden, maar hij slaagde erin de gecrashte leiders net te ontwijken. Daardoor kwam WSBK-rookie Iker Lecuona een moment aan de leiding. Lang duurde het echter niet voordat het stof neergedaald was en Bautista ‘gewoon’ weer aan de leiding kwam te liggen.

Bautista had overduidelijk meer snelheid dan zijn achtervolgers en reed enkele tienden per ronde weg van Lecuona, de eerste achtervolger. Daarachter vormde zich een groepje met Andrea Locatelli, Axel Bassani, Alex Lowes en Scott Redding. Ook Michael van der Mark had een goede wedstrijd. Hij klom op naar de achtste plek en voerde een groepje met onder meer Xavi Vierge aan.

In de laatste tien ronden van de wedstrijd reed Bautista maar liefst acht seconden weg van de achtervolgers en dat gat werd alleen maar groter toen het duel om de tweede plek begon tussen Lecuona en Locatelli. Het duurde tot de achttiende ronde voordat Locatelli zijn weg langs de Honda-coureur had gevonden. Bautista ging onbedreigd naar de overwinning, zijn derde van dit seizoen. Hij staat daarmee ook weer aan kop in het wereldkampioenschap.

Locatelli had in de laatste ronden niets meer te vrezen van Lecuona en pakte de tweede plek. Voor Lecuona was het wel zijn eerste WSBK-podium na een puik weekend op het TT Circuit. Alex Lowes sloot een dramatisch bezoek aan Assen af met de vierde plek, een soort troostprijs na twee eerdere DNF’s dit weekend. Axel Bassani werd vijfde voor Scott Redding, die zijn beste BMW-resultaat scoorde. Michael Rinaldi eindigde op de zevende plek met Van der Mark op de achtste plaats.

Van der Mark zat rondenlang in duel met Xavi Vierge en Lucas Mahias, maar wist de beide jongelingen uiteindelijk te verslaan. Hij pakte zodoende de achtste plaats. Vierge en Mahias maakten de top-tien compleet.

De derde ronde van het WK Superbikes vindt in het weekend van 22 plaats op het Portugese circuit Estoril.

Uitslag: Race 2 WK Superbikes Assen