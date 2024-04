Lecuona mist ook zondagse races van World Superbike in Assen

Zaterdag ontbrak Iker Lecuona al tijdens de superpole en de eerste hoofdrace van het World Superbike op TT Circuit Assen. De 24-jarige Spanjaard crashte 's ochtends tijdens de derde vrije training en liep daarbij een gekneusde rechterknie op, waarna hij niet fit werd verklaard in het medisch centrum. Wel werd aangegeven dat er zondagochtend opnieuw geoordeeld zou worden over deelname aan de superpole-race en de tweede hoofdrace. Uit dat nieuwe onderzoek kwam naar voren dat Lecuona nog altijd niet fit genoeg is om op zijn Honda te stappen en dus ook in beide zondagse races ontbreekt.

Xavi Vierge is opnieuw de enige rijder die de eer van het fabrieksteam van Honda verdedigt op de grid die wederom uit 22 rijders bestaat. Jonathan Rea mag in de superpole-race vanaf pole-position vertrekken, met Nicolo Bulega en Toprak Razgatlioglu naast hem op de eerste rij. Michael van der Mark start in de korte race over tien ronden vanaf de dertiende positie. In de superpole-race wordt de startvolgorde voor de tweede hoofdrace bepaald. De top-negen van de korte race begint vanaf hun finishpositie aan de lange zondagse race, de rest van het veld wordt bepaald op basis van hun klassering in de superpole.