Lecuona kneust knie en mist eerste World Superbike-race in Assen

De omstandigheden tijdens de afsluitende oefensessie van het World Superbike in Assen waren uitdagend te noemen met volop regen. Het leidde in de absolute slotfase tot een vervelende crash voor Iker Lecuona. Hij gleed bij het aanremmen voor de Geert Timmer Bocht onderuit voor een op het oog onschuldige val, maar eenmaal in de grindbak landde zijn Honda CBR1000RR-R op een van zijn benen. De Spanjaard bleef vervolgens liggen in het grind, waar hij medische assistentie ontving.

Er volgde een tripje naar het medisch centrum voor Lecuona, die bij zijn crash een gekneusde rechterknie heeft opgelopen. De organisatie van het World Superbike meldde dat hij voor aanvang van de superpole opnieuw gecheckt zou worden om te bepalen of hij tijdens deze sessie en de daaropvolgende drie races weer op mocht stappen. De tweede controle heeft echter uitgewezen dat Lecuona in ieder geval niet fit genoeg is om deel te nemen aan de reeds afgewerkte superpole en de zaterdagse race. Zondagochtend wordt Lecuona opnieuw gecheckt om te bepalen of hij van start kan gaan tijdens de zondagse races op TT Circuit Assen, waar hij in 2022 zijn eerste en tot dusver enige podium in het kampioenschap behaalde.

Het huidige seizoen verloopt voor Lecuona nog niet naar wens. De 24-jarige rijder uit Valencia ontbrak tijdens de seizoensopener op Phillip Island al wegens een schouderblessure die hij tijdens de testsessies opliep. Tijdens de tweede ronde in Barcelona was hij wel weer van de partij, maar de top-tien wist hij daar in drie races niet te halen. Alleen in de eerste hoofdrace haalde Lecuona punten met een dertiende plek, waardoor hij in het kampioenschap vooralsnog op de achttiende plaats staat.