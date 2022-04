Het ouderwetse TT-gevoel was terug tijdens WSBK-weekend in Assen

Voor het grote publiek zal het WSBK-weekend in Assen de boeken ingaan als het weekend van de clash waardoor titelrivalen Toprak Razgatlioglu en Jonathan Rea uitgeschakeld werden. “Het moest een keer gebeuren”, merkte Alvaro Bautista, de derde hond in het kegelspel, terecht op. Hij ging er met de overwinning vandoor terwijl het nog lang onrustig bleef bij Kawasaki en Yamaha, waar langdurig over het incident nagepraat werd. Ook in de Superpole-race eerder op de dag en tijdens de race van zaterdagmiddag gingen de drie coureurs hard tegen hard. Twee keer was de winst voor Jonathan Rea, die daarmee de teller op zeven overwinningen zette op het TT Circuit. Alvaro Bautista won de derde race na het incident tussen de mannen van Yamaha en Kawasaki.

Voor het Nederlandse publiek, dat vooral op zondag massaal naar het TT Circuit gekomen was, was de deelname van Michael van der Mark waarschijnlijk nog belangrijker. Na een lange winter brak Van der Mark in de voorbereiding zijn voet bij een trainingsongeluk met de mountainbike en stond hij aan de kant tijdens de wintertesten en de openingsrace in Aragon. Dat hij in Assen ineens toch aan de start stond, leek meer een emotionele dan een rationele beslissing. Maar de Nederlander bewees het ongelijk van de mensen die dachten dat hij nog niets te zoeken had op het TT Circuit door een paar punten te pakken in de race op zaterdag.

Hoewel Van der Mark niet thuishoort op de dertiende plaats, gaf zijn perspraatje op zaterdagmiddag voldoende aanleiding om te geloven dat er op zondag nog wel iets in het vat zou zitten. En dat bleek ook. Van der Mark profiteerde weliswaar van het incident tussen zijn ‘abi’ Razgatlioglu en Rea, maar toonde zich strijdbaar in de duels met Xavi Vierge en Lucas Mahias. Beide rijders wist hij uiteindelijk achter zich te laten en de achtste plaats was het resultaat. “Ik ben nog nooit zo blij geweest met de achtste plaats”, zei Van der Mark, die daarna een staande ovatie kreeg van het publiek. Na twee lange coronajaren was het publiek weer massaal aanwezig op het TT Circuit en dat deed de 29-jarige coureur veel. “Het was fantastisch, het weer was uitstekend en de paddock was weer open, het voelde ouderwets”, aldus Van der Mark.

Michael van der Mark keerde voor eigen publiek terug na zijn voetblessure. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

De voormalig Supersport-wereldkampioen dacht echter ook aan zijn landgenoten die met name op zaterdag uitstekend presteerden. Victor Steeman schreef op zaterdag de eerste race van het WK Supersport 300 op zijn naam. In de productie-equivalent van Moto3 was de coureur uit Zevenaar behoorlijk dominant en pakte hij zijn eerste overwinning van dit seizoen. Op het tweede niveau in de WSBK-paddock haalde Glenn van Straalen, trainingsmaatje van Van der Mark, zijn eerste podium van het seizoen. Hij moest net zijn meerdere erkennen in Ten Kate-coureur Dominique Aegerter, maar werkte een hele knappe wedstrijd af. Hij kon het op zondag niet bekronen met succes in de tweede race. Hij kwam al vroeg in de race ten val nadat hij eerder op de dag in de warm-up ook al onderuit ging toen zijn eigen machine vloeistof lekte.

De successen van Steeman, Van Straalen en de mooie terugkeer van Van der Mark maakten het sportief gezien een geslaagd weekend op TT Circuit. De combinatie met het stralende weer - toeschouwers namen de harde wind op de koop toe - maakte dat er een fijne sfeer heerste op de tribunes en in de paddock. “Dit was weer de ouderwetse Superbike-show”, vertelde Van der Mark daarover voordat Jonathan Rea toevoegde: “Als je hier door de Ramshoek komt en op al dat publiek in de laatste bocht afrijdt, dat geeft een fantastisch gevoel.”

Na de afgelaste races in 2020, de door corona beperkte aanwezigheid van publiek in 2021, de ijzige kou en sneeuw in 2019 klopte dit weekend alles om een prachtig evenement neer te zetten. Het echte TT-gevoel was terug tijdens het WSBK-weekend en dat belooft, gezien de hoeveelheid lachende gezichten, veel voor het weekend van 25 en 26 juni. Dan staat de 91ste van de TT van Assen op het programma.