Van der Mark geniet van Assen: “Nog nooit zo blij geweest met P8”

Michael van der Mark eindigde in de race op zaterdag als dertiende, maar was in de race op zondag maar liefst dertien seconden sneller over de 21 ronden durende wedstrijd. Het leverde hem deze keer een achtste plaats op na een mooi gevecht met Xavi Vierge en Lucas Mahias. Niet de namen waar hij doorgaans mee zou willen vechten, maar na de complexe voetbreuk moest Van der Mark van ver komen.

“Ik ben nog nooit zo blij geweest met de achtste en de dertiende plaats”, zegt Van der Mark, die voor het weekend wel wist dat hij fit genoeg zou zijn om te racen. “Als ik niet zeker wist dat ik hier kon rijden, was ik niet gekomen. Het was zwaar, zeker vrijdag kon ik niet langer dan vijf ronden rijden. Toen ik zaterdag de volledige race kon rijden, was ik heel blij. Ik heb wat punten gescoord en was hier blij mee, maar dat ik de volledige race kon rijden was een verrassing. Ik heb amper kunnen trainen de laatste weken. Ik kon niet fietsen, niet lopen. Het was goed om op de motor te stappen en het was mooi dat ik daar fit genoeg voor was. Ik heb dertien seconden gewonnen ten opzichte van de race gisteren. We werden achtste, maar ik moet blij zijn dat ik hier was. Ik heb twee redelijke races gereden.”

Voor Van der Mark was het tevens de eerste kennismaking met de nieuwe BMW dit weekend. De motor had een aantal verbeterpunten ten opzichte van vorig jaar, maar echte conclusies heeft de 29-jarige rijder niet kunnen trekken. “Dat was lastig, maar we hebben een paar dingen begrepen. Ik kan niet echt goed bewegen op de motor en dat maakt het ook lastiger om met de machine te spelen. Heel vaak heb ik geen grip aan de achterkant omdat ik de motor niet echt goed recht kan zetten. Dit weekend hadden we moeite met grip aan de achterkant, maar dat komt ook vanwege mijn positie op de motor. Het is lastig om te zeggen of de motor beter is geworden, dat wil ik niet echt concluderen nu.”

Vooral in de bochten naar rechts kwam Van der Mark zijn fysieke grenzen tegen: “Het gaat vooral om de richtingswisselingen en daar heb je er nogal wat van in Assen”, aldus Van der Mark. “Vandaag ging het beter dan gisteren, maar ik gebruikte vooral mijn armen. Gisteren had ik de laatste ronden veel moeite om het vol te houden, ik moest flink ademen om mezelf steeds weer klaar te stomen voor de laatste sector. Vandaag ging het stukken beter, maar het is niet ideaal.”

Van der Mark heeft ondanks alles een aardig weekend kunnen rijden en dat mooi meegenomen, vooral omdat het zijn thuisrace was. “Het is fantastisch, het weer was goed en de paddock was weer open. Het voelt ouderwets. Ik deed het vrij aardig, maar gisteren waren er ook wat andere jongens uit Nederland die zich fantastisch hebben laten zien”, doelt hij op Victor Steeman in het WK Supersport 300 en de prestaties van Glenn van Straalen in het WK Supersport. “Ik denk dat veel mensen daarom op zondag gekomen zijn. Zeker nu alles weer open is, het is de ouderwetse Superbike-show en dat is prachtig voor de families die op het circuit aanwezig waren.”

En nu? De volgende WSBK-ronde is over een maand in Estoril. “Ik verwacht dat ik daar nog wel wat problemen ga hebben, maar als ik daar een stuk makkelijker kan rijden wordt het al een stuk beter”, voegt Van der Mark tenslotte toe. “Eerst wil ik even ontspannen, dan ga ik verder met mijn herstel. Het is een gecompliceerde breuk en ik moet stoppen als ik pijn krijg. Ik verander mijn plan dus niet, kalm blijven.”