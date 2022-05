Toprak Razgatlioglu bezorgde Yamaha vorig seizoen haar eerste WSBK-titel in twaalf jaar. Er wordt al heel lang gespeculeerd over een eventuele overstap naar de MotoGP. Tot nu toe heeft de Turk vastgehouden aan zijn plan om succesvol te zijn in de klasse voor productiemotoren. Een overstap in 2023 heeft hij niet uitgesloten, zeker niet nadat Yamaha bekendmaakte dat het een privétest op poten gaat zetten voor het goudhaantje. In een exclusief interview met Motorsport.com heeft Yamaha-teambaas Lin Jarvis aangegeven dat de test een cadeau is, maar dat het ook een serieuze test is met het oog op de stap naar de MotoGP.

“Het is een beetje van beide, natuurlijk was het heel speciaal dat hij vorig jaar het kampioenschap won. Het was voor ons de eerste sinds 2009. Dat was belangrijk, we waarderen en respecteren dat natuurlijk. Hij mag de M1 proberen, maar we hadden eigenlijk het idee dat het veel eerder zou gebeuren. Dat lukte niet omdat zijn seizoen pas heel laat afgelopen was, maar er waren nog andere redenen. Het eerste idee is nu geëvolueerd in iets anders omdat het nu een mogelijkheid is om de overstap te maken naar de MotoGP. We hebben gezegd dat hij vroeg of laat moet beslissen, ook omdat hij dit jaar al 26 wordt. Als hij naar de MotoGP wil, dan moet hij dat snel doen. Dus dat is een goede reden om een serieuze test te doen op de M1. Dat hebben we in juni voor hem staan, we zullen een team voor hem opstellen en we zullen een volledige dag met hem testen. Het is de eerste kans om te zien en te beoordelen hoe hij presteert op die motor. Ik geloof ook dat hij een capabele rijder kan zijn in de MotoGP-klasse.”

Mocht Razgatlioglu de sprong in het diepe wagen, zal Yamaha een plek moeten vinden bij het satellietteam. Momenteel is dat RNF, maar die formatie heeft aan het eind van dit jaar een aflopend contract. Franco Morbidelli heeft bij het fabrieksteam een contract tot het eind van 2023, al staat er bij hem wel wat druk op de ketel na een matige start van het seizoen. Fabio Quartararo blijft zo goed als zeker bij Yamaha. “De vraag is natuurlijk wat hij wil met een fabriekscontract in het WK Superbikes”, gaat Jarvis verder. “Elke rijder wil natuurlijk een fabriekszitje, maar misschien hebben we die kans niet in 2023. Ik denk dat we hem alleen een fabriekscontract kunnen bieden met een plek in een satellietteam. Het is alleen te vroeg om daar al over te praten, het is ook nog te vroeg om te zeggen of dat interessant voor hem kan zijn. Hij heeft daarnaast ook gewoon nog na 2022 een contract bij Yamaha Europa. Hij kan langer in het WK Superbikes blijven. Er zijn veel manieren om een goede loopbaan te hebben, dat kan Johnny Rea beamen.”