De eerste zes races van het nieuwe MotoGP-seizoen hebben vijf verschillende winnaars opgeleverd. In die tijd stonden er maar liefst elf verschillende coureurs op het podium. De resultaten van MotoGP-races zijn zelden zo moeilijk te voorspellen geweest, waarbij hoogte- en dieptepunten zich in rap tempo opvolgen bij diverse rijders. Neem Miguel Oliveira, die de Grand Prix van Indonesië nog won, maar er sindsdien amper aan te pas is gekomen.

“Iedereen weet dat de uitslag op zondag sterk bepaald wordt door de uitslag van de kwalificatie”, zegt Oliveira. Het werd zichtbaar in de Grand Prix van Spanje, waar amper ingehaald werd. Het effect werd nog verder vergroot door de grote hoeveelheid aerodynamische hulpmiddelen die coureurs tegenwoordig tot hun beschikking hebben. “Op sommige circuits iets meer dan andere, maar het komt vooral omdat alle merken en coureurs heel dichtbij elkaar zitten. Het is daarom vrijwel onmogelijk om met bepaalde verwachtingen aan een weekend te beginnen. Na de trainingen op vrijdag weet je een beetje waar je staat, maar dan is er nog tijd de zwakke punten te verbeteren.”

De wisselvalligheid van het kampioenschap komt ook terug in de WK-stand. Fabio Quartararo staat momenteel aan de leiding met een totaal van 89 punten, hij haalde tot nu toe één overwinning. In de eerste zes races van vorig seizoen haalde Quartararo maar liefst 105 punten. Daarbij moet opgemerkt dat zijn puntengemiddelde per races nu ongeveer hetzelfde is als zijn gemiddelde in het kampioensjaar 2021.

Gevraagd of dat invloed heeft op de mentale gesteldheid van coureurs, trekt Oliveira zijn schouders op: “Dit is het wereldkampioenschap. Het is spannend, uniek en onvoorspelbaar. Er is op dit moment geen kampioenschap zo close als de MotoGP.” In de Formule 1 zijn de overwinningen tot nu toe verdeeld door twee teams, in de MotoGP hebben reeds vier fabrikanten gewonnen en stonden ze allemaal al minimaal één keer op het podium. “Je doet altijd je best om het beste resultaat te halen. Het maakt niet uit of het om de overwinning gaat of dat je moeite moet doen voor een andere plek. Om de zevende plek vecht je net zo hard. Dan moet je accepteren dat er op dit moment niet meer in zit.”