Le Mans stond in 1969 voor het eerst op de kalender, maar pas in 2000 werd het huidige moderne Bugatti Circuit in gebruik genomen voor het wereldkampioenschap. Frankrijk heeft een rijke geschiedenis in de motorsport, maar pas afgelopen jaar werd er voor het eerst een coureur wereldkampioen op het hoogste niveau. Het is voor Fabio Quartararo zijn eerste optreden in Frankrijk sinds hij eind vorig jaar in Misano de wereldtitel binnenhaalde. Het belooft alleen al daarom een speciale gelegenheid te worden met het gepassioneerde Franse publiek.

Hoewel het weer in Le Mans amper te voorspellen is, lijkt het aankomend weekend stralend weer te worden. Dit in tegenstelling tot de regen die vorig jaar werkelijk met bakken uit de hemel kwam in de race. Het was daarmee een waar spektakel met coureurs die halverwege de wedstrijd van motor moesten wisselen. Jack Miller kwam als beste uit de bus, hij pakte zijn tweede overwinning op rij. Het podium werd volledig gemaakt door Johann Zarco en Fabio Quartararo, de twee Franse coureurs in het wereldkampioenschap.

Starttijd voor de MotoGP Grand Prix van Frankrijk 2022

De MotoGP Grand Prix van Frankrijk wordt gehouden op zondag 15 mei. De wedstrijd wordt verreden vanaf 14.00 uur. Voor de Franse GP wordt het reguliere tijdschema voor Europese races aangehouden.

Het betekent dat de trainingen op vrijdag om 9.55 uur en 14.10 uur beginnen. Op zaterdagochtend begint de belangrijke derde training eveneens om 9.55 uur. De vierde vrije training gaat van start om 13.30 uur met aansluitend de kwalificatie om 14.10 uur.

Op zondag begint het raceprogramma om 11.00 uur met de Moto3-race. Daarna komen Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh om 12.20 uur in actie tijdens de Moto2-wedstrijd. De start van de MotoGP-race staat gepland om 14.00 uur.

Dag Klasse Sessie Nederlandse tijd Vrijdag 13 mei Moto3 Vrije training 1 09.00u-09.40u MotoGP Vrije training 1 09.55u-10.40u Moto2 Vrije training 1 10.55u-11.35u Moto3 Vrije training 2 13.15u-13.55u MotoGP Vrije training 2 14.10u-14.55u Moto2 Vrije training 2 15.10u-15.50u Zaterdag 14 mei Moto3 Vrije training 3 09.00u-09.40u MotoGP Vrije training 3 09.55u-10.40u Moto2 Vrije training 3 10.55u-11.35u Moto3 Kwalificatie 12.35u-13.15u MotoGP Vrije training 4 13.30u-14.00u MotoGP Q1 14.10u-14.25u MotoGP Q2 14.35u-14.50u Moto2 Kwalificatie 15.10u-15.50u Zondag 15 mei Moto3 Warm-up 09.00u-09.10u Moto2 Warm-up 09.20u-09.30u MotoGP Warm-up 09.40u-10.00u Moto3 Race 11.00u Moto2 Race 12.20u MotoGP Race 14.00u