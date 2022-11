Razgatlioglu boos op Bautista na "respectloze" champagne-actie

Racewinnaar Toprak Razgatlioglu onthoudt zich als moslim doorgaans van champagnedouches. Ook Jonathan Rea, die als derde finishte, hield zijn fles zaterdag dicht, volgens Razgatlioglu vanwege de locatie. In Indonesië wonen ruim tweehonderd miljoen moslims. Maar WK-leider Alvaro Bautista spoot wel in het rond. De nummer twee van Race 1 wilde Razgatlioglu op een douche trakteren. Razgatlioglu dook weg en ging op de vlucht. De Spanjaard rende achter de Turk aan, tot achter het podium. In de ogen van Razgatlioglu was deze actie respectloos omdat alcohol voor hem als moslim verboden is. Bovendien vond de gebeurtenis plaats in een moslimland.

Toen Razgatlioglu terugkeerde naar het podium voor de gebruikelijke foto met de podiumklanten keek hij geërgerd. Na de viering sprak de regerend Superbike-wereldkampioen over de scène. "Het is goed iets om te vieren met champagne, maar hij volgde me", aldus Razgatlioglu. "Ik begrijp dat niet omdat ik moslim ben. Ik vier uit principe iets niet met champagne. Hij toonde vandaag geen respect."

Bautista bood later zijn verontschuldigingen aan, maar Razgatlioglu bleef gepikeerd over het voorval. "Omdat ik hem respecteer, moet hij mij ook respecteren. Na het podium pakte ik mijn helm en vertrok. Ik vroeg of Johnny [Rea] iets te vieren had en hij zei 'nee'. Dat is respect. Hij had erover nagedacht. Alvaro deed dat niet en achtervolgde me. Ik wil er niet veel meer over zeggen, maar het was niet goed," zei Razgatlioglu.

Razgatlioglu was in Race 1 superieur. Na een dominant optreden in de Superpole bleek de Turk ook ongenaakbaar in de wedstrijd. Daarmee behoudt hij een kleine kans op titelprolongatie. Bautista staat op 527 punten, 77 meer dan Razgatlioglu. Zondag volgt de Superpole-race en Race 2. Daarna is er nog een raceweekend, op Phillip Island.