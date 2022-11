Razgatlioglu wint Race 1 in Indonesië en blijft in titelstrijd

Alvaro Bautista kreeg zaterdag op het Pertamina Mandalika International Street Circuit zijn eerste matchpoint voor de Superbike-wereldtitel, de eerste voor Ducati sinds 2011. De Spanjaard had gedurende het seizoen een voorsprong opgebouwd van 82 punten op Toprak Razgatlioglu. Bautista landde in Indonesië met 507 punten op zak, de titelverdediger had er 425. Zesvoudig kampioen Rea begon aan het voorlaatste raceweekend van 2022 met 409 en dus een achterstand van bijna honderd punten. Als Bautista in Race 1 zeventien punten meer dan Razgatlioglu wist te scoren, zou de titel naar hem en Ducati gaan. Anders gezegd: Razgatlioglu moest in de top-zeven eindigen om zijn kansen op de titel levend te houden.

Dat laatste leek zaterdag een realistisch scenario. Razgatlioglu schreef eerder op de dag met veel machtsvertoon de Superpole op zijn naam. De Turk was al op dreef in de vrije trainingen met 1.32.294, waarmee hij rapper was dan zijn poletijd van vorig jaar. In de Superpole haalde de Yamaha-man er nog eens drie tienden vanaf. Razgatlioglu kwam uit op 1.31.945. Daarmee was hij al zes tienden los van teamgenoot Andrea Locatelli. Maar er zat nog meer in het vat voor Razgatlioglu. In zijn laatste poging kwam hij tot 1.31.371. Daarmee was voor de vierde keer dit seizoen de pole voor Razgatlioglu. Het gat met de concurrentie bedroeg uiteindelijk een volle seconde. Rea pakte in de slotfase de tweede startplek af van Locatelli. Alex Lowes zette de andere Kawasaki-fabrieksmachine op P4. Bautista kwam niet verder dan de vijfde plaats.

Razgatlioglu domineert

Bij het vertrek liet Razgatlioglu zich niet verrassen. Hij pakte gelijk de koppositie voor Locatelli. Bautista kende ook een goede start; hij ging van de vijfde plaats naar de derde. Hij nestelde zijn Ducati voor de Kawasaki van Rea. Zesvoudig kampioen Rea pakte even verder in de openingsronde de derde plaats terug, voordat hij in de tweede omloop Locatelli van zijn tweede plaats wist te beroven. Maar het werd al snel duidelijk dat Rea niet het tempo had om de strijd aan te gaan met Razgatlioglu. De Noord-Ier moest alles uit de kast halen om het zilver te beschermen tegen Bautista. De kampioenschapsleider kende net als Rea niet veel moeite met Locatelli en was weer teruggekomen op de derde plek. Bautista dook in de negende ronde aan de binnenkant van Rea bij bocht 15-16 en pakte zo de tweede plaats.

Razgatlioglu lag toen al drie seconden voor. De Turk kende in de dertiende ronde nog wel een momentje, waardoor Bautista tot op iets meer dan een seconde kon naderen. Maar Razgatlioglu herpakte zich gelijk en begon zijn voorsprong snel weer op te bouwen en werd nooit meer serieus bedreigd. Hij finishte ruim vier seconden eerder dan Bautista en boekte daarmee zijn twaalfde overwinning van het jaar. Ver achter Bautista arriveerde Rea als derde. Daarmee is hij nu uitgeschakeld in de titelstrijd.

Locatelli werd gepasseerd door Michael Rinaldi, maar de Ducatist ging even later te wijd waardoor Locatelli weer terugkwam op de vierde plaats en zijn beste finish scoorde sinds mei. Een felle strijd om de zesde plaats werd gewonnen door Xavi Vierge, de enige fabrieksvertegenwoordiger voor Honda in afwezigheid van Iker Lecuona, die niet kon racen nadat hij zichzelf had geblesseerd bij een crash tijdens de vrijdagtraining.

Garrett Gerloff werd zevende, voor Axel Bassani en Lowes. Loris Baz was de beste BMW-rijder op de tiende plaats. Michael van der Mark kwam niet bij de eindstreep. De Nederlander lag eventjes knap vijfde, maar viel vervolgens terug en ging in gevecht met Gerloff onderuit.

Bautista krijgt zondag opnieuw de kans om de titel veilig te stellen, in de Superpole-race en Race 2. Hij heeft nu 77 punten voorsprong op Razgatlioglu (527 om 450) met nog maar 99 punten in het spel.

Uitslag Race 2 WK Superbike, Mandalika