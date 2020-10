Redding wint race 2 Magny-Cours, Van der Mark op P5

Jonathan Rea was de heat vanaf pole-position gestart en kwam ook goed weg. De regerend wereldkampioen leek eenvoudig op weg naar titelprolongatie, maar Redding besloot daar een stokje voor te steken. De nummer twee van de Superpole Race eerder op de dag, stoof Rea in een onbewaakt ogenblik voorbij, niet veel later gevolgd door Baz van het Nederlandse Ten Kate-team. Ook Davies trok vervolgens de stoute schoenen aan en klom voorbij aan Rea op naar de derde plaats.

Die volgorde werd niet meer gewijzigd en dus pakte Redding – nummer twee in het klassement – zijn vierde zege van het seizoen.

Van der Mark kon goed volgen en finishte op zijn Yamaha op de vijfde plaats. Met die uitslag verstevigde de Nederlander zijn vierde plaats in het klassement.

Uitslag WSBK Race 2 - Magny-Cours