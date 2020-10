Rea pakt zege in Superpole Race, Van der Mark knap derde

Het leek een wat betere dag te worden op Magny-Cours. Waar de coureurs de afgelopen dagen werden geteisterd door de regen was het vanochtend droog en ook in de warm-up was er nog weinig aan de hand, maar vlak voor aanvang van de Superpole Race begon het weer te regenen.

Rea ging het beste met de omstandigheden om in deze korte race over tien ronden. De Engelse veelvraat pakte al weer zijn honderdste overwinning in het WSBK. Van der Mark moest hard werken, maar wist uiteindelijk in de laatste bocht Scott Redding van zich af te houden en keurig naar het podium te gaan.

Uitslag Superpole Race - Magny Cours