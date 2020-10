Rinaldi vervangt Davies bij fabrieksteam van Ducati in WSBK

Davies is tot op heden wat men noemt een vaste waarde in het WSBK-project van Ducati. Sinds 2014 is de Brit verbonden aan het superbike-project van het merk uit Bologna. Hij is echter steeds meer onder druk komen te staan, vooral nadat hij werd verslagen door teamgenoot Alvaro Bautista en Scott Redding dit jaar exact hetzelfde lijkt te doen.

Tel daar de sterke tweede seizoenshelft van Rinaldi bij op en Davies moet het veld ruimen voor de Italiaanse promovendus. De 24-jarige gelukkige komt momenteel uit voor het privéteam van Go Eleven en mocht in Aragon zijn eerste WSBK-zege vieren. Hij bezet de zevende stek in de tussenstand, maar is daarmee wel de beste rijder van de privateers. Dit is met het slotweekend in Estoril voor de boeg afdoende gebleken om promotie naar het fabrieksteam af te dwingen.

"We zijn erg verheugd om Michael Ruben Rinaldi bij het fabrieksteam te kunnen verwelkomen. Hij heeft zich dit jaar erg competitief getoond, met die zege in Aragon als mooie bekroning. We geloven dat de tijd nu rijp is om hem naar het fabrieksteam te halen en zijn ervan overtuigd dat hij een hele mooi toekomst voor zich heeft", aldus Ducati-manager Luigi Dall’Igna.

"Verder wil ik Chaz hartelijk bedanken, hij is in de voorbije zeven jaren een uitstekende ambassadeur voor ons merk geweest en heeft met 27 overwinningen, 59 podiumplaatsen en drie keer een tweede plaats in het kampioenschap ook een belangrijke rol gespeeld in ons succes", zo vervolgt Dall’Igna. Dit jaar staat Davies derde met nog één raceweekend voor de boeg. De Brit verdedigt daarin negentien punten aan voorsprong op Michael van der Mark, die namens Yamaha de vierde plek in het kampioenschap bezet.