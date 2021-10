Jonathan Rea opende het bal met 1'40.697. Daarmee was de Noord-Ier een fractie langzamer dan zijn beste tijd uit de vrije trainingen (1'40.553).

Michael van der Mark onderstreepte aan begin van de zonnige sessie (21 graden Celsius) dat hij op stoom begint te komen in Portugal. De Nederlander was negende en elfde op vrijdag en verbeterde zich zaterdagochtend naar de zesde tijd in de derde oefensessie. Van der Mark zette zijn BMW in de openingsfase van de Superpole op de tweede plek neer.

Vlak voor het halfwegpunt nam Honda-piloot Leon Haslam verrassend de tweede plek over. Ook Razgatlioglu, Scott Redding en Andrea Locatelli waren net wat sneller geweest dan Van der Mark.

Met nog twee minuten op de klok verbeterde Rea de beste tijd naar 1'40.524. Hij vond het daarna mooi geweest. Maar vanuit zijn garage zag hij Razgatlioglu er net als in Jerez met de Superpole vandoor gaan. De Yamaha-rijder legde een ronde af in 1'40.219, een nieuw kwalificatierecord. De vorige toptijd stond op 1'40.372, in 2019 neergezet door Rea.

Haslam neemt zaterdagmiddag bij Race 1 plaats op de derde startplek op de voorste lijn. Redding opent de tweede rij, met naast hem Van der Mark en Alvaro Bautista. Rij drie is voor Locatelli, Garrett Gerloff en Loris Baz.

De enige crash kwam op naam van Eugene Laverty. dertiende in de rangschikking. Hij gleed in de laatste fase met zijn BMW onderuit, maar bleef ongedeerd. Alex Lowes was niet van de partij. De Kawasaki-man probeerde het op vrijdag wel, maar heeft nog te veel last van zijn handkwetsuur en komt ook de rest van het weekend niet meer in actie.