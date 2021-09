Rabat keert met Puccetti Kawasaki terug in WSBK in Portugal

Rabat debuteerde eerder dit jaar in de WSBK met Barni Racing Team, waarvoor hij plaatsnam op een Ducati Panigale V4 R. Na afloop van de achtste ronde van het seizoen op Magny-Cours maakte het team echter bekend dat de samenwerking met de Spanjaard met wederzijds goedkeuren per direct werd beëindigd. Sindsdien heeft de WSBK twee ronden afgewerkt zonder Rabat, die komend weekend echter terugkeert in de klasse.

Kawasaki Puccetti Racing zag na de ronde in Jerez Lucas Mahias wegvallen. De Fransman kampt al sinds een valpartij in Assen met een gebroken bootvormig botje in zijn linkerhand. Daaraan werd de Fransman al geopereerd, maar desondanks is hij last blijven houden. In Jerez is besloten dat Mahias nogmaals onder het mes gaat en daardoor mist hij de laatste drie World Superbike-ronden van 2021. In de zoektocht naar een vervanger is Puccetti Racing uitgekomen bij Rabat, die komend weekend in Portimao voor het eerst op de Kawasaki ZX-10RR plaatsneemt.

“Ik ben heel blij dat ik deze geweldige kans krijg”, zei Rabat, die de races in Catalonië en Jerez aan zich voorbij moest laten gaan. “Ik ken het circuit van Portimao, want ik heb er geracet met de MotoGP en op het circuit getraind met straatmotoren. Ik hoop een goed weekend te hebben, goede resultaten te scoren en mijn potentieel te laten zien. Ik wil Manuel Puccetti en het hele team bedanken dat ze mij deze kans geven en daar hoop ik volledig gebruik van te maken.”

Rabat is vooralsnog alleen bevestigd voor deelname aan de WSBK-ronde op Portimao. Het is nog onduidelijk welke rijder de eer van Puccetti Racing gaat verdedigen tijdens de twee afsluitende ronden in Argentinië en Indonesië.