Razgatlioglu wint race 1 Portimao, Rea hard onderuit

Titelrivalen Razgatlioglu, die van de pole mocht vertrekken, en Rea hadden elkaar al weer snel gevonden. De twee gaven de koppositie in de openingsronden meerdere keren over. Van harte ging dat niet. Bocht na bocht werd op het scherpst van de snede gestreden. Daarbij raakten de kemphanen elkaar ook. De schermutselingen zorgden ervoor dat WK-derde Redding, die een kleine achterstand had, weer kon aansluiten.

Bij het ingaan van de vierde ronde vloog Redding op het rechte stuk met zijn Ducati voorbij aan Raz en Rea. Titelverdediger Rea probeerde wist hem een ronde later weer terug te pakken, maar vervolgens ging het helemaal mis voor de zesvoudig wereldkampioen. De Kawasaki-rijder vloog er in een snelle bocht hard af. Rea leek er aanvankelijk met wat kleerscheuren vanaf te komen, maar besloot toch even een bezoek te brengen aan het ziekenhuis. Hij heeft veel last van zijn elleboog en wordt zondag voor de warm-up nogmaals onderzocht.

Na het wegvallen van Rea hadden Razgatlioglu en Redding het flink met elkaar aan de stok. Het enerverende duel duurde tot de laatste ronde, waarin Razgatlioglu de betere papieren had. De strijd voor de derde plek was net zo spannend, tussen Baz en Alvaro Bautista. De voormalig Grand Prix-coureurs gaven elkaar niks toe. Het gevecht eindigde in tranen voor Bautista; hij vloog er in de laatste bocht voor de finish op hoge snelheid af.

Michael van der Mark leek op weg naar het podium. De Nederlander was halverwege de race in een felle strijd verwikkeld met Baz en Bautista, tot Locatelli hem in de veertiende ronde bij het remmen voor de vijfde bocht aantikte. Samen gingen ze onderuit. Van der Mark was woedend, rende op Locatelli af en gaf op zijn beurt de Italiaan een flinke duw van achteren.

Michael Ruben Rinaldi eindigde als vierde, voor Leon Haslam, Garrett Gerloff, Axel Bassani, Leandro Mercado. Eugene Laverty en Christophe Ponson maakten de top-tien vol.

In het kampioenschap gaat Razgatlioglu nu ruim aan kop met 474 punten, 45 meer dan Rea. Redding volgt op de derde plek. Van der Mark is de nummer zeven.

Uitslag Race 1 WK Superbikes Portimao