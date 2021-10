Rea bereid om agressiever te rijden tegen Razgatlioglu

De opening van de wedstrijd in Portugal was gekruid met flink wat inhaalacties door Rea en Razgatlioglu. Vanaf het startschot haalden de twee elkaar praktisch bij elke bocht in. Daarbij werd het duw- en trekwerk niet geschuwd. Meerdere keren kwamen de Kawasaki en Yamaha in contact. De twee hadden het zo druk met elkaar, dat ook Scott Redding op zijn Ducati zich met de strijd voor de koppositie ging bemoeien.

In de vijfde ronde ging het mis voor Rea. Hij verloor de voorkant van zijn ZX10-RR en vloog er in bocht 15 met hoge snelheid af. Razgatlioglu wist vervolgens af te rekenen met Redding en vergrootte zijn voorsprong in het WK op Rea naar 45 punten.

Na de race werd Rea gevraagd naar het rijgedrag van Razgatlioglu. De Turk zou volgens hem gewaagde acties hebben gedaan bij het remmen voor langzame bochten, waarbij hij Rea als hulpmiddel gebruikte.

“Ik kwam niet in mijn ritme omdat ik continu gebombardeerd werd in de apex van bochten”, foeterde Rea. “Het waren frustrerende ronden. Uiteindelijk leidde het tot mijn crash. Ik wil niet te veel klagen, maar ik ben bereid om ook zo te gaan vechten. Dat ga ik ook doen. Ik ga ook de remmen loslaten en de ander gebruiken om mij op te vangen. Dat is wat hij deed in bocht 13.”

“Er is een ideale lijn en we rijden op grote motoren. Je kunt niet van mijlenver komen en dan proberen iemand nog in te halen, doordat je het lef te hebt om te stoppen bij de apex. Ik wil geen jankerd zijn, maar ik ga nu ook mijn mouwen opstropen.”

Na zijn crash bezocht Rea het medisch centrum. De Noord-Ier heeft onder andere last van zijn linker elleboog. Hij wordt zondag na de warm-up nogmaals onderzocht. “Mijn elleboog en mijn linkerbeen doen best veel pijn, maar verder voel ik mij prima.”

Redding wil geen "grote ongelukken"

Ook Redding is niet te spreken over Razgatlioglu's manier van knokken. Dat was hij al niet na een stevig gevecht met de Turk op Most, afgelopen augustus. “Telkens als hij mij voorbij ging, was hij nog agressiever bij het ingaan van bocht 1", aldus Redding over de eerste race op Portimao. "Hij wilde mij telkens voorbij gaan en mij naar buiten drukken. Of er nu ruimte is of niet, hij wil altijd terugslaan. Dit gebeurde ook met Jonathan in het begin van de race."

Net als Rea zegt Redding dat hij wellicht agressiever moet gaan rijden. “We moeten ons maar aanpassen. Misschien moet ik soms wat agressiever zijn, maar eigenlijk wil ik dat niet. Maar straks gaan bij mij ook de handschoenen uit en dan finisht hij de race niet. Ik heb nu al veel wedstrijden te maken gehad met deze shit, eens zal het zo gebeuren.”

“Ik denk dat we maar eens met elkaar moeten gaan praten, wat vroeg of laat gebeuren er echt grote ongelukken.”