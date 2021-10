Van der Mark wint Superpolerace Portimao, Rea weer onderuit

In de natte warm-up werd al duidelijk dat Van der Mark zich in zijn element voelde. De regenspecialist stuurde zijn BMW zondagochtend naar de snelste tijd.

Bij de start van de Superpolerace kwam pole-houder Razgatlioglu goed weg. Titelrivaal Rea vertrok als tweede, maar zag Andrea Locatelli langszij komen. De Noord-Ier pakte de Yamaha in de eerste bocht gelijk weer terug en sloot aan bij Razgatlioglu. Rea treuzelde geen moment en verschalkte de winnaar van de race 1 op zaterdag even verderop. Ook Scott Redding ging met zijn Ducati voorbij aan de kampioenschapsleider.

Lang kon Rea niet van het vrije zicht genieten. In de zevende bocht gleed hij van de baan. De regerend kampioen was zaterdag ook al gecrasht in de eerste, langere manche. Die valpartij leverde hem een pijnlijke schouder en been op.

Van der Mark ging in de tweede omloop ook voorbij aan Razgatlioglu en zette de achtervolging in op Redding. In de vierde ronde was de machtswisseling een feit. De Nederlander liep daarna steeds verder uit en arriveerde ongenaakbaar als eerste. Zijn voorsprong op Redding bedroeg ruim vijf seconde.

Van der Mark: "Verraderlijke omstandigheden, maar genoten"

'VDM' tekende voor zijn eerste overwinning van het jaar en vijfde in totaal. Voor BMW is het de eerste zege sinds 2012.

"Gisteren voelde ik mij al goed", reageerde Van der Mark bij terugkomst in de pits. "Vanochtend ging het ook erg lekker op de natte baan. Ik had daardoor vertrouwen voor deze Superpolerace. In de eerste ronden was ik wat aan het pushen, daarna was ik aan het cruisen en liep ik uit. De omstandigheden waren verraderlijk, maar ik heb genoten. Dit is een mooie beloning voor het team. We zijn er nog niet, maar dit geeft veel motivatie."

Razgatlioglu finishte achter Locatelli en Alvaro Bautista als zesde. Leon Haslam leek op weg naar de laatste podiumplek, maar ging twee ronden voor de finish onderuit.

In de titelstrijd staat Razgatlioglu bovenaan met 478 punten. Rea volgt met 429. Redding is derde (404). Van der Mark heeft nu 201 punten verzameld, goed voor de zesde positie.

Race 2 start zondagmiddag om 15.00 uur.

Uitslag Superpolerace, Portimao: