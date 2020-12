Van der Mark heeft eerste test op nieuwe BMW-machine afgewerkt

In juli werd al duidelijk dat Van der Mark het vertrouwde nest bij Yamaha zou gaan verlaten voor een avontuur bij BMW. Hij gaf destijds aan toe te zijn aan een nieuwe uitdaging, die hij bij de Duitse motorfabrikant heeft gevonden. In oktober werkte de Nederlander na afloop van de laatste WSBK-race op Estoril al een eerste test af voor zijn nieuwe werkgever, die in 2019 terugkeerde in het kampioenschap. Die test werd echter afgewerkt op het oude model van BMW, de S1000RR. Afgelopen zaterdag testte Van der Mark op het Franse Miramas wederom voor het merk, nu op de nieuwe M1000 RR.

De test stelde Van der Mark in de gelegenheid om zijn nieuwe motorfiets te leren kennen, terwijl het BMW Motorrad WorldSBK Team de kans kreeg om meer te weten te komen van de voorkeuren van hun nieuwe rijder. “Het was goed om de eerste shakedown met de motor te verrichten op Miramas”, vertelde de 28-jarige rijder na de test. “Het was heel nuttig om samen te werken met het team en aan elkaar te wennen. We hebben wat dingen geprobeerd waar we tijdens een normale test geen tijd voor hebben, dus ik denk dat het heel positief was. Ik was blij om weer op de motor te zitten en ik kijk heel erg uit naar de volgende test.”

Ook BMW Motorrad Motorsport-directeur Marc Bongers sprak van een productieve shakedown. “Michael kon ons zijn eerste feedback geven, waarmee wij de motor zodanig kunnen aanpassen dat die beter bij hem past. Dat varieert van ergonomische zaken als de zitpositie en de positionering van de voetsteunen tot voorkeuren wat betreft de elektronica. Met de informatie die we verzamelden tijdens de shakedown weten we welke kant we op moeten met de motor van Michael om goed voorbereid te zijn op de eerste echte tests in 2021.”