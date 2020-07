Officieel: Van der Mark maakt overstap naar BMW

Dinsdag werd bekend dat Van der Mark aan het eind van dit jaar vertrekt bij Yamaha, het merk waar hij de afgelopen vier seizoenen voor reed. De 27-jarige coureur was, zo schreef Yamaha, op zoek naar een nieuwe uitdaging. Die heeft hij gevonden bij BMW, waar hij onder de vleugels van de ervaren teambaas Shaun Muir gaat rijden.

"We zijn verheugd met de komst van Michel bij het BMW Motorrad WorldSBK-team", zei Muir, die de BMW-operatie in WSBK runt. "Hij brengt veel ervaring mee, is een van de jongste en meest getalenteerde coureurs op de WSBK-grid. Met het binnenhalen van Michael ligt de focus voor ons nog meer op het scoren van goede resultaten, we geven Michael de beste kansen om dat doel te bereiken."

Van der Mark groeide de afgelopen seizoenen uit tot kopman bij Yamaha, maar kon nooit echt meedoen om de wereldtitel. De coureur werkte in 2018 zijn beste seizoen af met een derde plaats in het eindklassement. Een dergelijk resultaat was in 2019 ook mogelijk, maar na een crash in San Marino lag de Rotterdammer enkele races uit de roulatie.

BMW keerde in 2019 met een fabrieksoperatie, uitgevoerd door Shaun Muir Racing, terug in het WK Superbikes. Met coureurs Tom Sykes en Markus Reiterberger haalde het merk wisselende resultaten. Sykes stond twee keer op het podium en schopte het in het eindklassement tot de achtste plaats. Reiterberger werd voor dit seizoen vervangen voor Eugene Laverty.

Zelf heeft Van der Mark nog niet gereageerd op zijn aanstaande overstap.