'Rabat dicht bij overeenkomst met WSBK-team Barni Ducati'

De afgelopen vijf seizoenen racete Rabat in de MotoGP, waarvan de laatste drie seizoenen voor Esponsorama Racing. Hij had met dat team ook een contract voor 2021, totdat men besloot om het roer om te gooien en rookies Enea Bastianini en Luca Marini de kans te geven. De Moto2-wereldkampioen van 2014 bood zichzelf vervolgens aan bij Aprilia nadat de schorsing van Andrea Iannone werd verlengd tot vier jaar, maar de Italiaanse fabrikant zet volgend seizoen in op Bradley Smith en Lorenzo Savadori.

In de MotoGP is dus geen plek meer voor Rabat en kort speelde hij met de gedachte om te stoppen met racen, maar uiteindelijk bleek er een opening te zijn bij Ducati in het World Superbikes. In het verleden had de 31-jarige rijder daar al opties en nu heeft Motorsport.c vernomen dat hij een aanbieding heeft gekregen van satellietteam Barni. Een overeenkomst zou nabij zijn en zelfs nog in 2020 getekend kunnen worden, vertelde een bron die dicht bij Rabat staat.

Ducati heeft een deel van de line-up voor het WSBK-seizoen 2021 al rond. Scott Redding blijft bij het fabrieksteam van de Italiaanse fabrikant en krijgt daar gezelschap van Michael Ruben Rinaldi. Afgelopen seizoen kwam de Italiaan nog uit in dienst van Team GoEleven. Chaz Davies bewandelt intussen de omgekeerde weg: afgelopen jaar kwam hij nog uit voor het fabrieksteam van Ducati, in 2021 neemt de Brit plaats op de machine van GoEleven. Het nieuwe WSBK-seizoen gaat tussen 23 en 25 april 2021 van start op TT Circuit Assen.