Ten Kate Yamaha keert met Aegerter terug in WK Supersport

Ten Kate Racing won in het verleden negen wereldtitels in het WK Supersport. Alle titels werden behaald in samenwerking met Honda, waarvan de laatste in 2014 werd binnengehaald door Michael van der Mark. Eind 2016 stapte het team echter uit het kampioenschap, terwijl de activiteiten in het WK Superbikes wel voort werden gezet. In 2021 keert Ten Kate terug in het WK Supersport, ditmaal met materiaal van Yamaha. De eerste rijder voor het project is ook al gestrikt en luistert naar de naam Dominique Aegerter. De Zwitser komt over vanuit de MotoE, waarin hij afgelopen seizoen twee races won. Daarvoor kwam hij tien seizoenen uit in de Moto2.

Aegerter kijkt uit naar de samenwerking met het ervaren Ten Kate Racing. “Het is een geweldige kans en mijn doel is om in elke race waar we komend seizoen aan de start staan mee te doen voor topklasseringen”, zei de Zwitserse rijder. “Het is voor mij de eerste keer dat ik op een Yamaha YZF-R6 zal rijden, maar ik heb de afgelopen tijd op veel verschillende machines gereden en ik denk dan ook niet dat het heel lastig zal zijn om mijn rijstijl aan te passen aan deze machine. Daarnaast kom ik in een zeer ervaren team, en ik ben ervan overtuigd dat ik samen mijn crewchief en de monteurs snel aan deze voor mij nieuwe machine gewend zal zijn en er snel mee rond kan gaan. Ik kan dan ook niet wachten totdat we samen van start gaan en ik begin 2021 voor de eerste keer op mijn nieuwe Yamaha YZF-R6 mag stappen.”

De ambities van Ten Kate in het WK Supersport zijn groot, zo vertelt teammanager Kervin Bos. “Ten Kate Racing Yamaha terug in het World Supersport, hoe mooi is dit. We zijn dit project gestart maar met één doel en dat is meteen meedoen voor topklasseringen”, aldus Bos. In de ervaren Aegerter ziet het team de perfecte eerste rijder voor het project. “Hij is een zeer ervaren en zeer snelle coureur en we zijn dan ook heel erg trots dat we Dominique in ons team mogen verwelkomen. We denken dat Dominique zijn ervaring, gedrevenheid en vechtlust heel goed past bij ons nieuwe World Supersport-project.”

In de komende weken hoopt Ten Kate de tweede rijder voor het Supersport-team te kunnen presenteren. Daarnaast wordt er binnen het team nog hard gewerkt aan het opzetten van het Superbikes-project voor 2021. Die plannen leken eerder nog onzeker. “Deze aankondiging is pas het begin, de komende weken hopen we jullie nog meer nieuws te kunnen brengen over het World Supersport project maar zeker over onze World Superbike plannen voor 2021”, concludeert Bos dan ook.