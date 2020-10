Rea pakt zege op nat Magny-Cours, Van der Mark negende

Rea was de race vanaf de derde startplek begonnen, maar schoot al direct BMW-coureurs Eugene Laverty en Tom Sykes voorbij. Het drama voor het BMW-duo werd vergroot toen ze beiden al in de eerste ronde ten val kwamen en de strijd moesten staken.

Het hele veld – inclusief de van de zesde plaats gestarte Michael van der Mark – schoof een paar plekjes op. Lowes lag op dat moment tweede, maar werd al snel ingehaald door Garrett Gerloff en Baz. Die laatste ging niet veel later ook de Amerikaan voorbij voor de tweede plaats. De Fransman van het Nederlandse team leek vervolgens even aan te dringen bij Rea, maar tot een inhaalactie kwam het niet. Door de regenachtige omstandigheden in het midden van Frankrijk ontspon zich vervolgens een foutenfestival met high siders van onder andere Gerloff en Leon Haslam.

Ook Van der Mark ging onderuit, maar hij kon na zijn onschuldige schuiver weer opstappen en zijn weg vervolgen. Zijn kans op een podiumplaats was echter om zeep en Van der Mark eindigde uiteindelijk op P9.

