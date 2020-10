Laverty pakt Superpole in Frankrijk, Van der Mark op P6

Het was zaterdagochtend droog op het circuit in midden-Frankrijk, maar desondanks zorgde de eerder gevallen regen voor een gladde baan en verraderlijke omstandigheden. De Ier Laverty ging het beste met die omstandigheden om en klokte in zijn laatste kwalificatierondje de pole-tijd van 1.48.644, waarmee hij 0.142 seconden sneller was dan stalgenoot Sykes.

Beide coureurs wachtten extreem lang met hun stints, om de baan zoveel mogelijk tijd te geven op te drogen. Die tactiek betaalde zich uit want aan het einde van de 25 minuten durende sessie stonden de BMW-rijders bovenaan de tijdenlijst. Voor Laverty was het de vierde pole in zijn carrère. Het duo krijgt op de eerste startrij gezelschap van klassementsleider Jonathan Rea. Daarachter klasseerden zich Alex Lowes, Gareth Gerloff en Van de Mark.

Uitslag WSBK Frankrijk Superpole