OTD: De eerste van 119 WSBK-zeges van Rea - met Nederlands tintje

Met drie jaar ervaring in het Britse Superbike-kampioenschap zet Jonathan Rea in 2008 met succes de stap naar de World Supersport. Hij grijpt weliswaar naast de wereldtitel - zijn huidige crew chief Andrew Pitt is hem de baas - maar weet wel dat hij met Ten Kate Honda gaat promoveren naar het World Superbike. De Brit had in 2008 een driejarige deal getekend bij de Nederlandse renstal, bestaande uit één jaar World Supersport en daarna twee jaar WSBK. Voor zijn eerste volledige campagne in de hoogste klasse wordt Rea voor 2009 gekoppeld aan voormalig MotoGP-rijder Carlos Checa.

De openingsfase van Rea's debuutseizoen verloopt grillig en het duurt uiteindelijk tot de zesde ronde van het seizoen in Zuid-Afrika voordat hij zijn eerste podiumplek veiligstelt. In de zomer kiest Ten Kate er vervolgens voor om van veringsfabrikant te wisselen. De Honda Fireblade wordt zodoende voorzien van componenten van Öhlins en dat levert in Misano meteen tastbaar resultaat op. In de Superpole grijpt Rea weliswaar naast de pole-position, maar op 0.174 seconde van Jakub Smrz stelt hij de tweede startpositie veilig. In de eerste race op Misano World Circuit moet hij nog genoegen nemen met de zevende plaats, maar de tweede race verloopt veel beter.

Nieuwkomer op Honda verslaat fabrieksmotoren Ducati

Op zondag 21 juni 2009 strijdt Rea de gehele tweede race met Ducati-rijders Noriyuki Haga en Michel Fabrizio, een duel dat hij nipt in zijn voordeel beslist. De dan 22-jarige rijder troeft Fabrizio met 0.069 seconde verschil af, nog geen vier tienden daarachter eindigt Haga als derde. Het is voor Rea zijn eerste overwinning in het World Superbike. "Is dat alweer vijftien jaar geleden?", vraagt Rea zich verwonderd af als hij met Motorsport.com praat in de paddock van Misano. "Wat een weekend was het!" Toch heeft hij niet louter positieve herinneringen aan het WSBK-seizoen 2009. "Het begin was heel gecompliceerd. Mijn seizoensstart was heel slecht. Vervolgens hebben we iets veranderd en werden de resultaten beter."

De verandering waar Rea op doelt, is de wissel van WP naar Öhlins. Dat werd mede mogelijk gemaakt door Andreani, een specialist in veringscomponenten die steun gaf aan Ten Kate en daarnaast niet ver van Misano een werkplaats had. "We wonnen meteen een race en bouwden zo momentum op. Daarna stond ik regelmatig op het podium", herinnert Rea zich. "Het was een heel bijzonder weekend, vooral omdat Misano de thuisrace van Ducati was. Fabrizio en Haga waren hier altijd heel sterk. Het was dus een onbeschrijfelijk gevoel om hier te winnen." Dat die eerste zege inmiddels vijftien jaar geleden is, zorgt ervoor dat de rijder uit Noord-Ierland zich oud voelt. "Maar ik kan heel trots zijn op mijn carrière, want ik heb me heel lang staande kunnen houden in het wereldkampioenschap."

Waarom Misano 2009 emotioneel was voor Ten Kate

Als teambaas van Ten Kate Racing maakte Ronald ten Kate het eerste succes van Rea van dichtbij mee. Toentertijd was voor de Nederlandse manager al duidelijk dat zijn rijder een bijzonder talent was. "Vanaf het begin was duidelijk dat Jonathan buitengewone dingen kon doen op een motorfiets. Ook waren we onder de indruk van hem als persoon. We wisten allemaal dat hij op een gegeven moment zou leveren en een van de beste rijders zou worden", vertelt Ten Kate als hij met Motorsport.com praat over Rea. Het Nederlandse team was destijds het uithangbord van Honda in het World Superbike en kreeg weliswaar fabriekssteun, maar een echt fabrieksteam was het niet.

In vergelijking met de fabrieksteams van Ducati, Yamaha, Aprilia en BMW keek Ten Kate tegen een kleine achterstand aan, al kon de renstal dat vaak compenseren met teamgeest, creatieve oplossingen en haar eigen expertise in het tunen van motorblokken. Toch verwachtte Ten Kate geen succes te boeken in Misano. "De weken in de aanloop naar Misano waren best hectisch voor ons. We hebben verschillende veringscomponenten getest, want we wilden van fabrikant wisselen. Het was een zeer drukke fase. We wisten niet zeker of het een goed idee was en we verwachtten dat we meer tijd nodig zouden hebben."

Dat bleek dus niet het geval, want de tweede race met de nieuwe vering werd meteen gewonnen. De zege op 21 juni 2009 was op meerdere manieren bijzonder voor Ten Kate. "Het vieren van de zege was heel emotioneel. We moesten heel hard werken om dit mogelijk te maken, onder meer door extra te reizen en testen. We moesten extra onderdelen produceren. Er is veel overgewerkt", legt de teambaas uit. "Deze verandering hebben we binnen anderhalve week doorgevoerd. Er stond veel druk op het team. En dan was het ook nog eens de eerste zege van Jonathan."

De overwinning smaakte nog zoeter doordat Ducati, de succesvolste fabrikant in het World Superbike, op haar thuiscircuit werd verslagen in een rechtstreeks duel. "Misano is voor Ducati wat Assen voor ons is. Het is altijd geweldig om te winnen, maar hier winnen was nog beter voor ons. Ze staan altijd onder veel druk in hun thuisrace. Om van alle plekken juist hier te winnen, maakt het nog specialer", legt Ten Kate uit. Het feestje kan hij zich ook wel herinneren. "Normaal zijn we heel relaxed en niet te emotioneel, maar op die dag kwam alles eruit. Het feestje erna was ook heel goed", lacht hij.

Start van indrukwekkende reeks voor Rea

Rea's zege in Misano bleek het startpunt voor een bijzonder succesvolle loopbaan in het WK Superbikes. In de daaropvolgende jaren zou hij zes keer wereldkampioen worden en nog 118 races op zijn naam schrijven. Bovendien heeft Rea sindsdien ieder jaar minimaal één race gewonnen. Sinds zijn overstap naar Yamaha van afgelopen winter heeft hij echter nog geen aanspraak kunnen maken op een zege. "Voor de statistieken zou het geweldig zijn als ik dit jaar nog kan winnen, want dan zit ik op vijftien jaar waarin ik minimaal één race heb gewonnen in het World Superbike. Ik ben niet van plan om deze statistiek te laten eindigen en ik probeer te winnen", zegt een strijdvaardige Rea.

Momenteel heeft hij echter weinig reden tot vreugde, want in de eerste twaalf races van het huidige seizoen bleef zelfs het podium buiten bereik. "Ik ben heel teleurgesteld dat het niet beter gaat", erkent Rea. Ten Kate is intussen verbaasd over de omvang van de problemen die zijn voormalige pupil momenteel ervaart. "Het is logisch dat dit niet de plek is waar hij hoort te staan. Ik ben niet echt betrokken en ik probeer ook om dat niet te zijn, maar ik ben wel verbaasd", zegt de Nederlander. "Normaal is Jonathan iemand die zich goed aanpast aan nieuwe situaties. Hij kan heel snel aan een nieuwe motor wennen. Ik ben een beetje geschokt over wat er gebeurt, vooral omdat de andere Yamaha-rijders heel behoorlijke resultaten behalen. Locatelli is snel, Gardner ook en Aegerter had in Misano goede races tot hij technische problemen kreeg. Het is heel vreemd."

Geen hereniging in World Superbike

Na vele jaren bij verschillende fabrikanten zijn Rea en het team van Ten Kate inmiddels weer samen bij Yamaha. Eind 2018 verraste Honda door afscheid te nemen van Ten Kate, waarna het team reorganiseerde en gedurende het seizoen 2019 terugkeerde in het World Superbike met Yamaha. In 2020 racete de formatie voor het laatst in het hoogste kampioenschap. Rea komt sinds begin 2024 uit voor de Japanse fabrikant, nadat hij negen jaar doorbracht bij Kawasaki. Een hereniging in het WK Superbikes zit er voorlopig niet in, want om financiële redenen is Ten Kate momenteel niet bezig met een terugkeer in de hoogste klasse.