Sordo trekt eindzege in Rally van Sardinië over de streep

Sordo verloor op de eerste proef van de dag meteen een flink deel van zijn zorgvuldig opgebouwde voorsprong, maar hield vervolgens stand op de onverharde paden van Sardinië. Na een goede tweede proef, verloor Sordo 6,9 seconden op Ogier in de derde proef van de dag. In de laatste kilometers nam Sordo vervolgens geen risico meer en gaf nog eens 6.5 seconden prijs op Ott Tanak, die op dat moment al geen rol meer speelde voor de eindzege in de Rally van Sardinië. Daardoor de Spanjaard een marge van 5.1 seconden over op Thierry Neuville.

De Belg vocht zondag een aardig duel uit met Sébastien Ogier nadat de twee voor aanvang van de derde dag gescheiden werden op anderhalve seconde. Het werden een spel van enkele tienden van een seconde, maar in de beslissende proef zette Neuville nog eens aan en werd hij tweede achter Tanak. Ogier gaf op zijn beurt 2,7 seconden prijs op Neuville waardoor de Hyundai-coureur tekende voor de tweede plaats. Ogier moest genoegen nemen met de derde plaats, maar was wel de beste van de Toyota’s en snoepte bovendien iets van zijn achterstand weg in de WK-stand.

Evans staat nu nog 14 punten voor Ogier in het WK, Neuville staat nu op 24 punten als derde met Tanak er direct achter. In het fabrikantenkampioenschap heeft Hyundai dankzij de zege van Sordo een nipte voorsprong op Toyota. Het verschil is zeven punten.

Het World Rally Championship gaat volgende maand verder met de Rally van Ieper. De ACI Rally Monza is vervolgens de afsluitende manche van het kampioenschap. Die wedstrijd wordt begin december gehouden.

Uitslag WRC Rally van Sardinië