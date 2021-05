Evans zag zijn comfortabele voorsprong zaterdagmiddag slinken door een ontketende Dani Sordo, maar de coureur uit Wales stelde zondag orde op zaken door voor de derde keer dit weekend een klassementsproef op zijn naam te schrijven en zijn voorsprong weer te verdubbelen naar twintig seconden.

Later op de dag schreef Evans nog twee klassementsproeven op zijn naam, waarna alleen nog de powerstage restte. In de afsluitende special zetten Ott Tanak en Thierry Neuville – die na een crash al uit de rally lagen – alles op alles om toch nog wat WK-punten over te houden aan de WK Rally van Portugal. Tanak ging daarin zelfs zover dat hij zonder reservewielen in zijn Hyundai onderweg was om het laatste beetje gewicht te sparen, maar het wierp wel zijn vruchten af: Tanak was de snelste in de powerstage, voor Neuville en Sebastien Ogier.

Evans met afstand de sterkste

Evans eindigde de laatste klassementsproef op een vijfde plek, wat ruim voldoende was om de zege in de rally van Portugal voor zich op te eisen. Aan de finish had de Brit 28,3 seconden voorsprong op Dani Sordo, die namens Hyundai de tweede plek veiligstelde. Sebastien Ogier maakte op anderhalve minuut achterstand het podium compleet.

Met zijn eerste zege van het seizoen zit Evans nu op de hielen van Ogier in de strijd om de wereldtitel. Na vier rally’s is het verschil tussen beide coureurs slechts twee punten. Thierry Neuville heeft op 22 punten achterstand de derde plek in handen. Over twee weken wordt op Sardinië de volgende WK-rally verreden.

Hoogtepunten slotdag WK Rally Portugal