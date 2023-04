Cyril Abiteboul bevestigde dat het ongeluk met een relatief lage snelheid plaatsvond en dat de auto tegen een houten hek was gebotst, dat vervolgens via het raam aan de bestuurderskant de auto binnendrong. De Fransman liet weten dat er niets mis was met de Hyundai i20 Rally1-auto. De Hyundai-teambaas zei tevens dat de FIA en het team een onderzoek gaan instellen naar het incident.

"Craig is gisteren (dinsdag) begraven. Het is voor ons een zeer emotionele tijd. Het verdriet om Craig, die een geweldig persoon was om te kennen als teamgenoot, deelnemer en vriend, is ongelofelijk groot", zei Abiteboul. "Craig nam deel aan de pre-event test in Kroatië. De weg was glad en de auto gleed met een relatief lage snelheid van de weg en botste tegen een houten hek. Een paal van dat hek drong via het raam aan de bestuurderskant de auto binnen. De test werd onmiddellijk stilgelegd en het medische team was snel ter plaatse. James Folton was ongedeerd, ons hart gaat ook uit naar hem. We doen er alles aan om James te ondersteunen. Craig werd naar het ziekenhuis gebracht en voor zover kon worden vastgesteld was Craig op slag dood. Hyundai en de FIA werken samen om alle aspecten van het incident te onderzoeken. Voor zover kan worden vastgesteld, was er geen enkel probleem met de auto, de banden of de veiligheidsuitrusting. De lokale politie heeft ter plaatse een rapport opgesteld."

Na overleg met onder andere de familie van Breen, zijn ongedeerde bijrijder Fulton en het volledige team van Hyundai, is besloten dat het team met twee auto's meedoet aan de wedstrijd in Kroatië. Thierry Neuville en Esapekka Lappi besturen deze. De auto's zijn dit weekend tevens voorzien van een speciale kleurstelling.

"Tijdens gesprekken met alle betrokkenen - Craig's familie en vrienden - werd duidelijk dat de competitieve Craig zou hebben gewild dat de rally dit weekend zou doorgaan en zijn teamgenoten zouden meedoen", voegde Abiteboul toe. "We hebben erover nagedacht hoe we dit kunnen doen en hoe we Craig het beste kunnen eren. Daarom doen we met twee auto's mee. Beide voorzien van een speciale livery om Craig, zijn Ierse roots en zijn geliefde Ierse rallygemeenschap te eren. Hij was een geweldig mens, dat geldt ook voor zijn familie en vrienden. De rallygemeenschap heeft echt samengewerkt en dat is een teken van het hoge aanzien dat Craig genoot. Er zijn een aantal initiatieven om Craig te eren. Naast onze speciale livery ligt er een condoleanceregister in onze hospitality, dat iedereen kan tekenen. Dit wordt gedeeld met de familie."